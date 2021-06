Mandag 14. juni skal du ikke længere bruge mundbind. Kun hvis du står op i den kollektive trafik. Men det er ikke alle, der er klar til at smide mundbindet.

»Mundbindet har ikke været svært for mig at bruge. Jeg har taget det til mig og måske brugt det lidt mere end mange andre, og det kommer jeg til at blive ved med i et stykke tid,« siger 35-årige Fie Ljunggren Petersen.

B.T. har mødt hende uden for hendes lokale købmand, hvor hun i modsætning til de fleste andre har et mundbind med i lommen. Du kan se, hvordan det gik, i videoen øverst i artiklen.

»Jeg er sund og rask, så i virkeligheden kan jeg have virussen uden at vide det. Det vil sige, at jeg også kan give den videre uden at vide det.«

B.T. var med Fie ude for at handle mandag. Her har hun mundbind på, selvom påbuddet er væk. Foto: Amanda Mortensen

Når Fie Ljunggren Petersen henter sine børn på deres skole, så har hun også mundbind på, mens hun står og venter på dem udenfor. Det har føltes bedst for hende. Hun vil gerne være sikker på ikke at blive smittet og derved smitte andre.

»Jeg er enlig mor, så hvis jeg får corona, bliver det en stor udfordring. Samtidig har jeg en veninde, der har en søn med Downs syndrom, som ikke vil reagere godt på vaccinen. Han har et meget lavt immunforsvar,« siger hun og fortsætter:

»Ham vil jeg for alt i verden ikke risikere at smitte.«

Hun husker tilbage på, da coronakrisen ikke var kommet til Danmark, og hun syntes, det var lidt fjollet, når folk fra for eksempel Kina troligt tog et mundbind på, når de bevægede sig ud fra deres bopæl.

Det er blevet en del af Fies hverdag at bruge mundbind, og hun er spændt på at se, hvordan folk vil reagere på at få lov til at tage det af. Foto: Amanda Mortensen

Nu er hun det menneske.

»Jeg tror, det at have mundbind er blevet en del af det at være mig. Det giver så god mening for mig nu, og det har også været naturligt, at mine børn skulle bruge det,« siger hun.

Fie Ljunggren Petersen, der er socialrådgiver og bor i Tisvilde, har to sønner på ti og seks år. De bruger begge mundbind. Hendes yngste søn var ikke helt med på det i begyndelsen, men i dag har de begge vænnet sig til det.

»Min store søn på ti år har infantil autisme, som er en af de grupper, der er fritaget for at bruge mundbind, men jeg tænkte: 'Nu er vi i en verden, hvor vi bruger mundbind, så det vil være en god idé at lære det.' Og det har ikke været noget problem.«

Er du også en af dem, der beholder mundbindet på?

Hun fortæller, at de for nylig har haft en samtale, hvor sønnen fortalte hende, at han bruger mundbind, fordi han ikke vil have corona.

»Det er blevet en helt naturlig del af det at være vores familie.«

Fie Ljunggren Petersen understreger, at hun bestemt ikke synes mindre om de danskere, der i dag smider mundbindet. Det er helt op til folk selv.

»Vi behøver jo ikke være enige. Herre gud, det er et mundbind. Jeg regner med, at de respekterer mig – jeg respekterer i hvert fald dem,« siger hun.

Det er ikke utænkeligt, at mundbindet vil være en del af Fies liv længe endnu. Foto: Amanda Mortensen

Derfor er Fie Ljunggren Petersen heller ikke bange for, hvilke reaktioner det vil afføde, når hun for eksempel går ind i et supermarked, tager bussen eller skal spise på en restaurant.

»Jeg kommer til at være en af dem, der stikker ud. Hvis der er nogen, der ikke synes om det, så må det være sådan. Jeg synes selv, jeg har gode argumenter for, hvorfor jeg vælger at beholde det på.«

Fie Ljunggren Petersen ved ikke, hvor længe hun vil beholde mundbindet i lommen, når hun bevæger sig uden for hjemmet. I hvert fald til efter hun er vaccineret, og det er der fortsat et par måneder til.