Mere end 100 hjerter omringer Skanderborg Festivals maskot, FestiWalther, i en sand kærlighedsstorm.

Anledningen til de mange hjerter var egentlig ikke så kærlighedsfyldt. FestiWalthers har nemlig været udsat for hærværk.

»Der er nogen, der har slået på ham med noget værktøj og ødelagt ham. Det er uforståeligt og meningsløst,« siger Jens Hvalsøe, der er en del af en gruppe borgere, der passer og vedligeholder FestiWalthers, og fortsætter:

»Festivalen symboliserer kærlighed og rummelighed. Dem, der gør sådan noget, er dem, der har mest brug for kærlighed. Så derfor besluttede vi at overdynge FestiWalthers med hjerter. Byen var frustrerede og kede af det, så vi havde brug for at gøre noget«

Det er særligt børn fra den lokale børnehave, der har stillet de mange hjerter op, og også den rigtige festivalmaskot kom et smut forbi.

»Det var fantastisk. Mange af børnene har lavet en masse ting til FestiWalther igennem årene, så det betyder meget for dem, han kom forbi og så det i levende live,« siger Jens Hvalsøe.

Jens Hvalsøe håber, at dem, der har lavet hærværken i første omgang, også får øje på hjerterne.

»Vi håber, den her kærlighed kan gøre, at dem, der har gjort det, lige tænker lidt over, om de ikke skulle bruge deres liv på noget andet. Der er ikke noget bedre end en masse børns kærlighed, begejstring og glæde, så måske det kunne få dem til at tænke lidt. Det kunne man drømme om,« siger han.

FestiWalthers er endnu ikke blevet repareret, men det bliver han inden dette års festival.

»Børnene skulle lige have lov til at give ham deres hjerter først. De har jo også været rigtig kede af det over det,« siger Jens Hvalsøe.

Selvom anledningen var ærgerlig, synes Jens Hvalsøe, at kærlighedserklæringen viser en masse om Skanderborg, hvor FestiWalthers står.

»Vi er så stolte af, at det her er vores svar på hærværk. Det er meget større end dig og mig og en festival, vi arbejder frem imod at vise, det vi vil er kærligheden,« afslutter han.