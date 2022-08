Lyt til artiklen

Adskillige virksomheder og samarbejdspartnere har den seneste tid i flæng besluttet at stoppe samarbejdet med ECCO, efter de fortsat holder deres butikker åbne i Rusland.

Men det gælder altså ikke Tønder Festival, der har den udskældte skogigant som sponsor.

Det bekræfter festivalens direktør, Stephan Scheelke, til TV Syd i kølvandet på kritik fra Lisbeth Rasmussen, som har gæstet Tønder Festival de sidste 35 år.

»Vi forholder os ikke til, hvad de gør i deres forretning. Jeg er helt sikker på, at de selv ved, hvordan de skal forholde sig. På samme måde har jeg også en forventning om, at de blander sig udenom, hvordan vi styrer festivalen,« fortæller direktøren til mediet.

Til TV Syd fortæller Lisbeth Rasmussen, at det er »et stort skår i glæden«, at festivalen, hun i så mange år troligt har besøgt, ikke tager afstand fra ECCO.

Ifølge Stephan Scheelke er det dog et fåtal af henvendelser, de har modtaget om ECCO-samarbejdet. En enkelt, nærmere bestemt – og det får ikke festivalen til at sadle om.

»Hvis samarbejdet viser sig at have forkerte konsekvenser, så må vi genbesøge aftalen med ECCO, og det gør vi, hvis det bliver aktuelt, men det er ikke der, vi er nu,« fortæller han til TV Syd.

På mediets Facebook-side, hvor begge artikler er delt, er der dog flere, der viser foragt for beslutningen.

'Det er bare ikke i orden, Tønder Festival. Håber, folk tager stilling,' skriver en bruger, mens en anden stempler i med 'Personligt er det boykot'.

Dog er der også flere, der tilkendegiver, at de mener, at festivalen udviser en 'fornuftig indstilling' og glædes over, at der bliver støttet op fra sponsorer, så festivalen kan køre rundt.

Ifølge Stephan Scheelke er det dog ikke økonomi, der spiller ind i samarbejdet mellem Tønder Festival og ECCO.

Det er nemlig sådan, at festivalens musikere – mod betaling – får lov til at overnatte Eccos lokaler i Tønder. I bytte har ECCO så en lounge på festivalpladsen, hvor festivalgængerne har mulighed for et kort afbræk.