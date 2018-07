Musikfestivalen Hede Rytmer i Randers, som blev afholdt den 15. og 16. juni, blev ikke den ventede succes. Derfor står arrangøren bag nu med en masse regninger, der ikke kan blive betalt. Det skriver Amtsavisen.dk.

Ifølge arrangøren var et skybrud skyld i, at der dukkede færre gæster op end ventet, og at der blev solgt langt mindre i baren i de to dage i juni, som festivalen varede.

‘Det regnede stort set uafbrudt i næsten otte timer, og klokken 16 gik 3000 af vores gæster hjem, og kun 1000 af dem kom tilbage klokken 21, hvor regnen var væk. Vi mente, at vi havde taget højde for dårligt vejr, men lørdagen stak helt af,’ skriver arrangør Oliver Zähringer fra Randers Musik og Kultur Events til sine kreditorer.

Styrtregn prægede Hede Rytmer, da festivalen ramte randers. Foto: Jim Kirkegaard/Hede Rytmer

Kan ikke betale kreditorer

I samme mail forklarer han, at de manglende gæster medførte et nettounderskud på halvanden million kroner, og at foreningen ikke er i stand til at betale sine kreditorer fuldt ud.

Oliver Zähringer forklarer, at kreditorerne realistisk set kun kommer til at få omkring 35 procent af de penge, de skulle have haft.

Kreditorerne kan kun forvente at få omkring 35 procent af de penge, de skulle have fået fra Hede Rytmer. Foto: Jim Kirkegaard/Hede Rytmer

‘Vi er vældig, vældig kede af den her situation. Jeg har været i musikbranchen i mange år, og jeg har selv oplevet ikke at få de penge, vi skulle have, så jeg kender om nogen til situationen,’ skriver han.

Må finde sig i 35 procent

Randers Kultur og Event er en forening, hvilket strammer rammerne for, hvad man må, når der mangler penge i kassen. For eksempel må de ikke få tilført penge ude fra eller oparbejde en gæld, der kan tilbagebetales efter et senere arrangement. Det betyder, at kreditorerne må finde sig i tilbuddet om de 35 procent.



‘Jeg kan godt forstå, at folk er sure, og at nogen måske kan finde på at sige nej til den aftale, som vi har fremlagt. Men vi kan og må bare ikke gøre det anderledes,’ skriver Oliver Zähringer.