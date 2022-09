Lyt til artiklen

På Ringsted Festival 2023 vil der ikke blive tilbudt den hidtidige ledsagerordning til handicappede.

Det skriver festivalen på deres hjemmeside og begrunder beslutningen med snyd.

Forklaringen lyder:

'Vi har blandt oplevet, at ordningen udnyttes i modstrid med hensigterne, og der har desuden været en automatik og et ‘ad libitum’-element indbygget i ordningen, vi ikke længere er i stand til at honorere,' lyder det fra Anders Sørensen, festivaldirektør, Ringsted Festival.

At man vælger at gå bort fra ledsagerordningen møder dog kritik, skriver TV 2 ØST. Blandt andre fra Jan Jakobsen, der er lokalformand hos Danske Handicaporganisationer i Ringsted.

Han er uforstående, fordi man kun kan få et ledsagerkort, hvis man er berettiget til det.

»Man får ikke en ledsager i dag, medmindre man har brug for det,« siger han til mediet.

På Ringsted Festivals hjemmeside giver man dog udtryk for, at det er stadig muligt at 'værdigt trængende' kan henvende sig og ansøge om gratis ledsager til festivalen. Derrefter vil festivalen foretage en individuel vurdering.

Og desuden beklager Anders Sørensen, at beslutningen vil ramme nogle gæster.

'Det kommer desværre til at ramme nogle gæster og deres behov, og det vil vi gerne beklage,' står der på hjemmesiden.