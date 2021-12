Folk, der havde set frem til at danse tæt til tung bas og hurtige rytmer, må vente et år endnu med at få det ønske indfriet.

Landets største festival for eletronisk musik, Aairport Festival, må nemlig aflyse festivalen, der skulle have løbet af stablen i januar 2022.

Det fortæller migogaalborg.dk.

»Efter pressemødet onsdag står det klart, at stående koncerter ikke muliggøres i den nærmeste fremtid,« fortæller festivalens administrerende direktør, Kresten Thomsen, og fortsætter:

»Vi er derfor nødsaget til at forsøge at flytte alle kunstnere og aftaler til 20. og 21. Januar 2023, hvor vi heldigvis allerede har booket Gigantium.”

Gigantium i Aalborg kunne have haft plads til 10.000 daglige EDM-glade gæster, men må nu vente til næste år med at pumpe energifyldt musik ud over højtalerne.

Selvom de nuværende restriktioner indtil videre bør bortfalde d. 7 januar og dermed være væk, når den planlagte Aairport-festival skulle spille d. 21 og 22 januar, tør arrangøren ikke andet end at aflyse.

Han begrunder aflysningen med, at kundernes købelyst i forhold til festivalbilletterne forventes at falde den kommende tid. Derudover forventer Kresten Thomsen, at de nuværende restriktioner ender med at blive forlænget.