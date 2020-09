Der var afstand mellem bordene, spritstationer og 'kun' 50 personer til stede på Hjørnet under byfesten sidste fredag i Dronninglund.

»Vi må faktisk være mere end 50, og der var ikke noget, der ikke blev overholdt,« siger formand for Dronninglund Borgerforening Allan Danielsen, som driver Hjørnet.

Det seneste år har Hjørnet haft åbent for offentligheden to gange.

Sidst til byfesten Open By Night i Dronninglund for to uger siden, hvor der blev udskænket kolde fadøl og fredags-gin til lyden af livemusik.

Seks dage efter blev to personer, der havde deltaget i arrangementet, testet positiv.

»De to første, der var positive, var en bartender og en gæst,« siger Allan Danielsen, som dog ikke kan sige, hvor smitten kom fra:

»Efterfølgende har der været flere, som er testet positive. Og i og med, at der var 50 gæster og fire bartendere, er det jo ikke til at vide, hvem der har haft smitten med.«

Den 10. september skrev Hjørnet derfor på caféens Facebook-profil, at de havde opdaget de to smittetilfælde til arrangementet og opfordrede folk med symptomer til at blive testet.

En uge senere er det borgmesteren i Brønderslev, der opfordrer alle borgere i Dronninglund – symptomer eller ej – til at blive testet.

Med 71 nye smittetilfælde de seneste syv dage er Brønderslev Kommune nemlig havnet som nummer to på listen over kommuner i landet med flest smittede per indbygger.

»Set i bakspejlet var det nok ikke det klogeste,« siger borgmesteren i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V), om at afholde byfesten midt i en coronatid.

Allan Danielsen ærgrer sig også over situationen

»Det er selvfølgelig uheldigt, og vi er rigtig kede af det og holder lukket indtil videre,« siger han.

Han fortæller, at de på forhånd havde deres bekymringer.

»Det har man jo haft det seneste halve år. Men nu var der jo open by night i byen, og så tænkte vi, at det var godt at støtte op om det, der skete i byen,« siger han og understreger, at de derfor også var opmærksomme på at overholde alle anvisninger for at mindske smittespredning.

»Jeg tror bare, vi har været ufatteligt uheldige, at der har været én person, der så har smittet en del.«