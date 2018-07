Mirakler sker, men al statistik taler imod, at Brigitte Nielsen er blevet mor - helt naturligt. Det mener professor, i gynækologi og obstetrik ved Aarhus Universitet, Peter Humaidan.

»Æg-donation er hipt i USA, hvor mange skuespillere er blevet mødre på den måde,« siger han, og gætter på, at det også gælder Brigitte Nielsen.

Al statistik viser, at det er stort set umuligt at blive gravid af naturlig vej efter 46 år, siger professor. Foto Iris. Vis mere Al statistik viser, at det er stort set umuligt at blive gravid af naturlig vej efter 46 år, siger professor. Foto Iris.

Den 54-årige dansker er netop blevet mor til en lille pige. Datteren, som er hendes femte barn, har hun fået med sin 15 år yngre mand Mattia Dessi.

For gammel

En afstemning blandt B.T.’s læsere afslører, at hele 47 pct. i skrivende stund mener, at 54-år er for høj en alder at blive mor i.

Er det okay at blive mor som 54-årig?

Men i USA må lægerne hjælpe en kvinde med at blive gravid, indtil hun er 55. I Spanien kan barnløse kvinder få hjælp til de er 50, mens lægerne herhjemme kun må kunstigt befrugte kvinder indtil de fylder 46 år.

Jeg synes ikke, at det er etisk korrekt at blive mor, når man nærmere sig de 60 år Peter Humaidan professor ved Aarhus Universitet

»Efter 46 år er den statistiske sandsynlighed for at blive gravid ad naturlig vej stort set lig nul,« siger Peter Humaidan, der mener, at det værd at diskutere de danske grænser.

»I forhold til den normale cyklus er den danske grænse meget sund. Problemet er bare, at kvinderne har rykket ved deres sundhed. De piger, der fødes i dag vil blive over 100 år, og gennemsnitsalderen for kvinder er allerede 82 år. Jeg kan godt forstå, at nogle kvinder ikke synes, at det er fair, at de kun kan få behandling, til de er 46 år.«

Forældreløse børn

Den spanske kvinde Maria del Carmen Bousada blev verdens ældste førstegangsfødende, da hun i 2006, som 66-årig, fødte tvillinger. Allerede tre år senere døde hun og efterlod sine tvillinger forældreløse.

Personligt vil professoren sætte en grænse ved 50 år.

»Jeg synes ikke, at det er etisk korrekt at blive mor, når man nærmere sig de 60 år. Men heldigvis er det ikke mig, men derimod lovgiverne og etikerne, der skal vurdere dét spørgsmål.«