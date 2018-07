Er hverdagen presset og stresset, så udnyt ferien til at reflektere og finde en ny og bedre vej, når arbejdet kalder igen. Sluk mobil, kom ud i naturen og vær til stede med dem, du holder af.

»Er du en af dem, der føler sig presset, så brug ferien på at få tømt den mentale rygsæk, fylde batterierne op og reflektere over, om kursen er den rigtige,« siger læge Peter Qvortrup Geisling, som er kendt fra en række DR-programmer og forfatter til bogen ’Naturen på recept’.

Hver fjerde voksne dansker har ifølge den Nationale Sundhedsprofil 2017 et højt stressniveau. Det er en markant stigning siden 2010, hvor det gjaldt én ud af fem. Stress er en kompleks problemstilling, som er en blanding af højt tempo i vores samfund, arbejdsmarked i kontant forandring og jagten på det perfekte liv i det private, mener Peter Qvortrup Geisling.

»Derfor skal der også laves en national handlingsplan, hvis vi skal stress til livs. Men vi har også hver især et ansvar for at tage hånd om vores egen mentale sundhed,« siger han.

Peter Qvortrup Geisling trækker hver sommer selv stikket. Forlader DR-byen på Amager og lejligheden på Vesterbro og flytter sammen med sin syvårige datter ind i et gult hus i Skagen midt mellem hybenroser, klitfyr og marehalm. Når de vågner om morgenen, sætter de sig uden ord ud til plantekassen på terrassen og lytter til biernes brummen.

»Naturen kan hente nogle svar i dig selv. Den har en helt terapeutisk effekt,« siger han.

Ligesom hos andre børn er iPaden også det første, Merle spørger efter om morgenen. Alligevel lykkes det Peter Qvortrup Geisling at lokke hende med ud at flyve med drage, fiske eller lytte til brumlebierne mellem blomsterne.

Hvis man er i naturen og er sammen med de rigtige mennesker, som stiller de rigtige spørgsmål, har man en chance, siger han. Tænk derfor over, hvem du inviterer med på ferie.

»En klog dame sagde engang, at gæster i sommerhuset er ligesom fisk. De begynder at lugte efter tre dage,« siger Peter Qvortrup Geisling og fortsætter:

»Det betyder ikke, at man ikke skal være social. Men man skal invitere med hjertet frem for hjernen og huske sig selv på de erfaringer, man har fra tidligere ferier.«

Og så behøver man altså ikke invitere samtlige 500 Facebookvenner med til morgenbordet.

»Bare fordi jeg lige har spist en yoghurt med friske bær, så skal jeg ikke involvere alle mine følgere på de sociale medier,« siger han.

Det gælder også hans store passion for sommerfugle.

»I år har jeg set to sommerfugle, som jeg aldrig har set før. Det er altså mange år siden, det er sket sidst. Og jeg fik ovenikøbet taget et billede af dem, som jeg har sendt til tre personer, jeg gerne vil dele oplevelsen med. Alle andre skal ikke bruge deres tid på at se på mine sommerfugle. De skal mærke deres eget liv,« siger Peter Qvortrup Geisling.

På grunden bag det gule hus i Skagen kan man finde den seksplettede køllesværmer.

Imran Rashid, speciallæge i almen medicin og forfatter til bogen ’Sluk’, er også meget opmærksom på, hvem han inviterer med ’på ferie’.

»De digitale vaner betyder rigtig meget for familierelationen. Hvem er egentlig til stede ved bordet? Er det alle ens Facebook-venner, Mark Zuckerberg eller chefen, der lige har et par spørgsmål til dit arbejde?« siger han.

Fakta 10 ferietips til stressede hjerner Mental sundhed er ikke et event men en proces. Og hvis der er noget galt med den proces, så er tre ugers ferie en rigtig god anledning til at stoppe op og se på den proces udefra. Mange har kun fokus på at planlægge, hvad næste måltid skal være, når de holder ferie. Udnyt naturen til at sætte flere sanser i spil og være i nuet. Mærk sandet under tæerne, når du går langs havet. Duft til blomsterne og lyt til biernes brummen. Lær af dine tidligere ferie-erfaringer og omgiv dig med de mennesker, som tanker dig op med energi, får dig til at grine og stiller de rigtige spørgsmål, når du reflekterer over hverdagen derhjemme. Stil dig selv spørgsmålet: ’hvordan ser min hverdag ud nu?’, og derefter spørgsmålet: ’hvordan kunne jeg godt tænke, at min hverdag så ud?’. Lav derefter en konkret plan for, hvordan du kan ændre dine vaner, så din hverdag kommer til at ligne det sidste mere end det første. På samme måde kan du spørge dig selv: ’hvilke mennesker, bruger jeg min din tid og tanker på?’ og derefter spørgsmålet: 'hvem vil jeg gerne prioritere min tid og tanker på?’ Lav derefter en plan for, hvordan chefens e-mails f.eks. får mindre plads ved familiens spisebord. Tal med dem, du gerne vil prioritere om, hvordan i hver især gerne vil være sammen. I stedet for bare at bandlyse mobilen, så find sammen nogle aktiviteter, som hjemme i hverdagen kan konkurrere med mobilen f.eks. naturoplevelser, brætspil eller højtlæsning. På samme måde kan du også bruge feriens overskud til selv at etablere nye gode vaner, som gør noget godt for din mentale sundhed. Få opbygget en rutine med f.eks. at gå en tur hver dag eller læse i en bog inden sengetid. Det er nemmere at opbygge nye vaner, når du er ude af hverdagens hamsterhjul. Bliv opmærksom på, hvordan du ubevidst bruger din mobil. Så finder du måske ud af, at du f.eks. altid tjekker mails, når du har mobilen i hånden, og dermed inviterer en masse opgaver og bekymringer ind i din hjerne. Inden du poster alverdens billeder fra din ferie på sociale medier, så overvej, hvem du i virkeligheden gerne vil dele de minderne med. Måske giver det på den lange bane mere mening at rose din kæreste for morgenmaden på sengen end at dele den med alle dine Instagram-følgere. Overvej hvordan du bedst tackler arbejdsmailen i ferien. Nogle lukker helt ned og tjekker ikke mails i de tre uger, de er væk. Andre har det godt med løbende at rydde op, så de ikke skal tilbage til en bunke af mails på første arbejdsdag. Onsdag er en god dag at starte efter ferien, så du starter lidt blødt op. Alternativt kan du måske planlægge din første uge, så der er tid til lidt flere pauser, indtil du har fundet hverdagen igen. Kilder: Imran Rashid, Peter Qvortrup Geisling

At lukke ned for det digitale er lettere sagt end gjort, indrømmer han. Især hvis man bruger mobilen til at tage billeder på ferien.

»Når man så står med mobilen i hånden, gør hjernen bare, som den plejer, og pludselig har man lige tjekket e-mail, Facebook og Instagram,« siger han.

Selv var han lige ved at blive fanget i fælden på familieferien for et par uger siden, hvor han i et kort sekund skulle til at livestreame fra et spektakulært vandshow og dermed dele oplevelsen med alle sine Facebook-venner.

Imran Rashid nåede dog at tage sig selv i det og satte sig i stedet på hug ud for sin syvårige drengs ansigt og hviskede ham i øret:

»Ved du, hvorfor det her er en dejlig aften?«

»Nej,« sagde han.

»Fordi jeg oplever den sammen med dig.«

En digital detox handler for ham ikke bare om at slukke for wifi i en uge, men at opdage noget eller nogen, som også efter ferien kan konkurrere med de sociale medier.

»Ellers er det jo det samme som at spise burgere hele året og så forsøge at rede ens sundhed med tre ugers yoga-retreat,« siger han.

Vi skal med andre ord reflektere over, hvad vi bruger vores hjerne til, ligesom vi tænker over, hvad vi putter i munden.

»Find ud af hvad og ikke mindst hvem, du gerne vil bruge din tid og tanker på. Hvis du ikke har en plan B, vil din hjerne automatisk bare følge plan A, præcis som den plejer,« siger han.