Til efteråret vil danskerne have mulighed for at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge - men pengene vil ikke bare gavne pengepungen.

Det er nemlig regeringens forventning, at de indefrosne feriepenge vil sende 7.000 personer i job, når de udbetales.

Det er i hvert fald det, regeringen estimerer i udkastet til lovforslaget, som Ritzau har set.

Her fremgår det også, at man forventer en "markant stimulering af privatforbruget, som skønnes at blive øget med cirka 16,5 milliarder kroner i det første år efter udbetalingen".

I alt forventer Finansministeriet, at der udbetales 59 milliarder kroner i feriepenge, og at 20 milliarder heraf vil blive betalt i indkomstskat.

40 procent af de 59 milliarder kroner, vil blive omsat i forbrug. Regeringen forventer dermed, at 60 procent af beløbet bliver sat ind på danskernes opsparing.

Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom hos den borgerlig-liberale tænketank Cepos, kalder forventningen om de 7000 job "interessant".

- Udbetalingen har fyldt rigtig meget, og derfor synes jeg, det er rigtig interessant, at de forventer en jobeffekt på cirka 7000 personer.

- Beskæftigelseseffekten på 7000 er umiddelbart en del. Men tallene fortæller mig også, at det er svært at reducere ledigheden markant via finanspolitisk stimulans.

- Man skal huske på, at ledigheden er steget med cirka 50.000 personer, så der er grænser for, hvor meget finanspolitisk stimuli kan løse problemet, siger Mads Lundby Hansen.

Han opfordrer regeringen til også at udbetale de sidste to ugers indefrosne feriepenge, så man ender på alle fem ugers indefrosne feriepenge.

Det vil sende flere tusind ekstra i job, forventer han.

- Jeg vil gerne opfordre Folketinget til at udbetale de sidste to uger. Der vil være en vis beskæftigelseseffekt af at få dem udbetalt, så jeg kan ikke se noget argument for, at man ikke skal udbetale dem. Og mon ikke det er der, man lander?

Han forventer, at udbetalingen af de fulde fems ugers feriepenge vil skabe knap 12.000 job.

Samlet set regner regeringen med, at den økonomiske aktivitet i Danmark øges med cirka 0,5 procent af bruttonationalproduktet (bnp) målt i det første år efter udbetalingen.

- Udbetaling af de indefrosne feriepenge vil kunne skabe en højere økonomisk aktivitet allerede efter den politiske aftale og før den faktiske udbetaling, står der i udkastet.

Det er dermed sandsynligt, at forbruget øges allerede nu, inden danskerne får pengene i hånden.