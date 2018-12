Ferieparken skal give en million ekstra feriegæster om året.

Det har været en lang kamp at få tilladelserne i hus for at kunne bygge én af Danmarks største ferieparker og ét af Nordeuropas største badelande.

Men nu er dispensationerne på plads, og man er klar til at bygge næsten 500 feriehuse i Søndervig. Det skriver DR P4 Midt & Vest

»Endelig har vi fået udmøntet den aftale, som sikrer, at der kommer 483 sommerhusgrunde i Søndervig, som er helt afgørende for, at det her kæmpe projekt kan realiseres,« siger Torsten Schack Pedersen, der er erhvervsordfører for Venstre.

Regeringen gav i 2015 tilladelse til at bygge inden for den såkaldte strandbeskyttelseslinje, som siger, at man ikke må bygge tættere end 300 meter fra stranden.

Men projektet har manglet de sidste tilladelser og dispensationer, for at det kunne blive en realitet. Det er altså nu på plads.

»Det her er ikke bare en regional og lokal god historie. Det er en rigtig, rigtig god historie for Danmark. Med det her får vi turistmæssigt et magnetfelt, som betyder, at folk, der kommer udefra og gerne vil ud til Vesterhavet, samtidig får muligheden for at kunne tage ungerne med i badeland og hygge sig,« siger Thomas Jensen, der er erhvervsordfører i Socialdemokratiet, til DR P4 Midt & Vest

Den holdning deler Torsten Schack Pedersen.

»Det er et kæmpe projekt, som vil få stor betydning for turisme, vækst og arbejdspladser, så det her har været meget meget højt på dagsordenen i Ringkøbing-Skjern.«

Det er købmanden i Søndervig, som helt tilbage i 2006 fik ideen om at lave en feriepark ved den vestjyske turistby lidt vest for Ringkøbing.

Og med tilladelserne på plads har investoren og initiativtageren fået en tidlig julegave.

»Jeg har det godt. Det har jeg næsten hver dag. Men jeg har det ekstra godt i dag. Det var årets julegave,« siger Keld Hansen til DR P4 Midt & Vest.

Han forventer, de kan gå i gang med byggeriet om cirka otte måneder. Han understreger, at naturen stadig er omdrejningspunktet, når man holder ferie i området omkring Søndervig, og han betegner ferieparken som tilbehør.

Men han oplever, at der er behov for mere end natur.

»For 20 år siden kunne man få tiden til at gå med at spille ludo og hygge sig, når det var dårligt vejr, men det er ikke sådan, det foregår i dag. I dag er børn hyperaktive,« siger Keld Hansen.

Man forventer, at ferieparken vil give omkring en million flere gæster om året. Og udsigten til flere turister glæder borgmesteren i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard (V).

»Det kommer til at betyde uendeligt meget for kommunen. Det feriecenter, som vi kommer til at stå i her i løbet af et par år, kommer til at tage cirka 300.000 overnatninger per år. Derudover forventer man, at sommerhusene tæt på badelandet også vil få en kraftig stigning i antallet af overnatninger,« siger Hans Østergaaard.

Investorerne til projektet til en milliard kroner truede ellers med at trække sig, og der er blevet arbejdet helt op til deadline, som var før jul.

»Det har taget alt alt for lang tid, og det har været et uskønt forhandlingsforløb, men nu er vi endelig i mål. Jeg ville ønske, det kunne være faldet på plads for lang tid siden. Men nu er vi landet på 483 sommerhusgrunde, og det er nok til, at man kan realisere det med,« siger Torsten Schack Jensen.