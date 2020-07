De hvide sandstrande og den eksotiske mad har det med at lokke millioner af turister til Thailand.

Men på grund af den verdensomspændende coronavirus kæmper landet lige nu for at tiltrække bare en fjerdedel af sidste års 40 millioner turister, det skriver norske Børsen.

Tilbage i april i år besluttede den thailandske regering at lukke ned for alle passagerfly til landet for at forsøge at få styr på coronasmitten.

Det er gået hårdt ud over underholdningsindustrien i landet, som blandt andet omfatter turisme.

Her ses masser af tomme ligestolle på en strand på Phuket i Thailand. Foto: Soe Zeya Tun Vis mere Her ses masser af tomme ligestolle på en strand på Phuket i Thailand. Foto: Soe Zeya Tun

Ifølge talsmanden for thailandsk turisme, Tanes Petsuwan, så forventes indtægterne i turismeindustrien at falde med hele 80 procent, fortæller han til The Guardian.

Han fortæller videre, at Thailands økonomi over de seneste år er blevet endnu mere afhængig af turisme og tegner sig for næsten 20 procent af landets samlede BNP.

Der er også mange jobs på spil, for cirka 4,4 millioner mennesker er ansat i underholdningsindustrien - herunder ligger blandt andet transport, rejsebureauer, restauranter og hoteller.

De thailandske myndigheder overvejer nu at genåbne for områder af landet, som oplever et lavt smittetryk, men det er endnu ikke besluttet, om/hvornår det vil ske.

Den femte fase af Thailands genåbning blev sat i værk d. 1 juli, og her var indrejse for turister ikke en del af planen.

Der blev derimod tilladt indrejse for forretningsrejsende, personer med arbejdstilladelse og ægtefæller til thailændere samt udlændinge med permanent opholdstilladelse.

Der er dog den vigtige detalje, at alle indrejsende på forhånd skal have søgt tilladelse på en thailandsk ambassade. Alle på nær forretningsfolkene skal også i 14-dages karantæne ved ankomst til landet.

Lige nu fraråder det danske Udenrigsministerium dog også alle ikke-nødvendige rejser til Thailand, som i skrivende stund har 3.279 smittede og 58 dødsfald som følge af Covid-19 i landet.