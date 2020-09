Den kommende måned bliver Enø afskåret fra fastlandet.

I hvert fald hvis man havde tænkt sig at komme dertil - og fra - med bil.

Det rammer både de 500 fastboende på øen samt ejerne til de 1200 sommerhuse.

Fra og med mandag morgen vil det nemlig kun være en smal gangbro, der vil forbinde den lille ø med Sjælland.

Den ikoniske 'Græshoppebro' i Karrebæksminde, hvor man normalt kan køre over med sin bil, skal nemlig renoveres.

Det betyder, at der bliver sat et større beredskab i gang på øen, hvor flere køretøjer bliver udstationeret for at kunne fortsætte livet på øen i god ro og orden.

Det vil foregå fra et lukket serviceområde tæt ved 'Græshoppebroen', hvor både brandbiler, en politibil, en ambulance og flere andre servicekøretøjer som en skraldebil og en slamsuger holder klar.

'Græshoppebroen' har eksisteret i 84 år og er bygget af stål, beton og metal.

Dog er der i løbet af de seneste år kommet en masse revner i konstruktionen, hvilket også er derfor, at man under renoveringsarbejdet vil vil føre broen tilbage til sin oprindelige konstruktion med et brodæk af træ, da det holder langt bedre.

Renoveringen er efter planen færdig 7. oktober.