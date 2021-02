Coronakrisen er formentlig årsag til stor stigning i antallet af bookinger af feriehuse i vinterferien.

Vinterferien står for døren, og mange danskere kommer til at tilbringe den i lejede feriehuse rundt om i landet.

Således har danskerne ifølge Danmarks Statistik forudbooket 7000 hus-uger i danske feriehuse i februar i år.

Det er mere end dobbelt så meget, som der var booket på samme tid sidste år.

- Aldrig er antallet af danske forud-bookinger steget så voldsomt som i år, forklarer specialkonsulent i Danmarks Statistik Paul Lubson i en pressemeddelelse.

Hus-uger er et mål for, hvor mange hele uger på syv dage et sommerhus har været udlejet til en gæst.

Det er formentlig coronakrisen og rådet fra myndighederne om at blive hjemme, der har sat fart under efterspørgslen efter feriehuse i vinterferien.

- De nuværende rejsevejledninger fraråder danskere at rejse ud i verden, og det er nok den effekt, vi kan se i statistikken over forud-bookinger af danske sommerhuse, siger Paul Lubson.

Antallet af danskere, som valgte at bruge vinterferien i et dansk sommerhus, var dog også stigende, inden coronaen kom til landet.

- Covid-19 har altså pustet til en trend, som allerede var i opadgående retning, vurderer Paul Lubson.

Selvom flere danskere holder sommerhusferie i februar, så er sommermånederne stadig de klart mest populære.

Juli er den mest populære sommerhusmåned for danskerne og står alene for 30 procent af alle årets udlejede hus-uger til danskere.

Herefter følger august med 12 procent af de samlede antal hus-uger.

