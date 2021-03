Feriecentret Himmerland skal uventet og med øjeblikkelig virkning have ny direktør.

»Jeg er ærgerlig over, at vi er tvunget til at skifte ud på direktørposten i Himmerland med så kort varsel,« siger Jacob Brunsborg, bestyrelsesformand hos Lars Larsen Group, der ejer resortet små 50 kilometer sydvest for Aalborg.

Ifølge en pressemeddelelse er Mark Bering, der har været direktør siden 1. januar 2019, mandag blevet opsagt på grund af »en uoverensstemmelse i forhold til de værdier, som Lars Larsen Group bygger på«.

Yderligere begrundelse gives ikke.

Efter at have været coronanedlukket siden november sidste år åbner Himmerland igen 15. marts, og tiden er blevet brugt på en større renovering. Det arbejde fortsætter trods direktørudskiftningen.

»Det ændrer ikke ved de store projekter, som vi er ved at gennemføre, og som skal gøre Himmerland endnu mere attraktivt for såvel medarbejdere som husejere og gæster,« siger Jacob Brunsborg.

Indtil videre vil CEO for Lars Larsen Group, Jesper Lund, overtage direktørposten hos Himmerland – hvor European Tour-golfturneringen Made in Denmark i øvrigt er blevet spillet siden 2014 (Den ændrer fra i år navn til Made in Himmerland).

»Det vigtigste for mig er at se fremad. Jeg er glad for, at Jesper Lund har tilbudt midlertidigt at træde til som administrerende direktør, og jeg er ikke i tvivl om, at han vil yde en god indsats, indtil vi finder en permanent løsning,« siger bestyrelsesformand Jacob Brunsborg.