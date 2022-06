Lyt til artiklen

Det skulle have været en måned med solskin, afslapning og familietid.

Men sådan gik det ikke for kæresteparret Jürgen Frühwirth og Camilla Mathiesen, der i skrivende stund er strandet på Mallorca.

De troede, at drømmevillaen var booket. Men virkeligheden skulle vise sig at være en anden.

I stedet var de blevet udsat for et scam. Et scam, der har kostet dem mere end 40.000 kroner.

»Nu sidder vi så i udlandet med to små børn og uden et sted at bo. Og med de mange penge, der nu er gået tabt, har jeg været nødt til at kontakte banken på henblik på et lån. Det er utrolig stressende,« siger Jürgen.

Men hvordan endte det så galt?

Lad os skrue tiden 14 dage tilbage. På - hvad de troede var - udlejningsplatformen Airbnb ledte Jürgen og Camilla efter et sted i Spanien, hvor de sammen kunne værne om børnene under Camillas barsel.

Her faldt de over en smuk villa, som værtinden – på grund af den lange bookingperiode – gav dem et tilbud på. På grund af samme tilbud lød beskeden, at familien ville modtage et link, hvori den nye pris ville fremgå.

Jürgen Frühwirth og Camilla Mathiesen med deres børn på Mallorca. Foto: Privatfoto Vis mere Jürgen Frühwirth og Camilla Mathiesen med deres børn på Mallorca. Foto: Privatfoto

»Efter flere korrespondancer på Airbnbs platform, sender værtinden – der havde titlen 'superhost' og var verified af Airbnb – mig et link til betalingen over mail. Jeg følger linket væk fra Airbnb og betaler,« siger Jürgen.

Men det skulle han aldrig have gjort.

For da familien landede i lufthavnen, var der ingen villa at køre hen til. Bookingen var væk – og det samme var korrespondancen med værtinden.

»Så godtroende som jeg er, kontakter jeg Airbnb, fordi jeg tænker, at der måske er tekniske problemer eller lignende. Men nej. Vi var blevet snydt,« siger Jürgen og fortsætter:

»Jeg overvejede slet ikke, at sådan noget kunne ske. Slet ikke når jeg brugte en platform (Airbnb, red.), som jeg kender og føler mig tryg ved.«

B.T. har været i kontakt med Airbnb, der forklarer, at det faktisk slet ikke er deres hjemmeside, familien har brugt. Det kan platformen se ved at kigge i familiens data hos dem.

»Svindelnummeret foregik ikke på Airbnb, og de involverede var ikke på vores platform på noget tidspunkt. På vores hjemmeside kan man se, hvordan man kan identificere, om der er tale om en ægte e-mail fra os eller om det er vores hjemmeside, man er inde på. Vi anbefaler alle vores brugere kun at kommunikere og betale via vores egen hjemmeside eller app for at sikre, de er beskyttes af vores sikre processor,« lyder det fra Airbnb.

Fem gode råd: Det skal du være opmærksom på Der er flere faresignaler, man bør holde øje med, når man handler i webbutikker. Fem opmærksomhedspunkter fra sikkerdigital.dk kan hjælpe med at afsløre svindel. Ingen 'Om os'-side

Vær skeptisk, hvis der ikke er en 'Om os'-side, eller hvis den er tyndt beskrevet og ikke indeholder kontaktoplysninger og fysisk adresse. Markant billigere priser

Mange fupbutikker reklamerer med store besparelser. Vær derfor opmærksom, hvis varerne er markant billigere end andre steder. Tilbuddet kan være for godt til at være sandt. Sprogfejl og skæve beløb

Fupbutikker kan være fulde af sprogfejl, da de ofte får oversat tekst af en computer. Derudover kan skæve priser (for eksempel 378,16) være tegn på, at indholdet er kopiret fra udenlandske butikker og oversat til dansk sprog og valuta. Underlige webadresser

Tjek om webadressen ser rigtig ud og passer til det, webshoppen sælger. I nogle tilfælde har svindlerne blot lavet en mindre ændring i stavemåden for officielle butikkers webadresser. Beløb eller butiksnavn ændret ved tofaktor bekræftelse

Når du shopper online med betalingskort, skal du bruge tofaktor-godkendelse. Kig godt efter beløbet og butiksnavnet, når du bekræfter købet via NemID/MitID, sms eller MobilePay. Kilde: sikkerdigital.dk

Hos Forbrugerrådet Tænk fortæller de, at det desværre er en type af svindel, der bliver mere og mere udbredt.

»Det lyder som et meget veltilrettelagt scam. Vi ser det også på andre handelsplatforme. Et af de helt gængse tricks er at rykke samtalen et andet sted hen,« siger Ulla Malling, der er projektchef hos Forbrugerrådet Tænk.

Så beder en sælger – i dette tilfælde en 'værtinde' om at rykke platform, bør alarmklokkerne ringe, siger hun.

»Det er rigtig godt tænkt af svindlerne. De skal fremstå troværdige, og det ved de godt. De bruger deres sociale skills til at tale folk ind i en situation, hvor de føler sig trygge,« siger Ulla Malling og beskriver det som 'ren manipulation'.

Men hvad kan man så gøre for at sikre sig mod svindel?

»Det er svært at give et konkret råd, fordi metoderne hele tiden ændrer sig. Men generelt når man indleder en handel på en handelsplatform, så bliv derinde. Særligt når det kommer til betaling. Og så er det altid en god idé, så vidt det er muligt, at tjekke sælgeren ud inden køb. Kan du se, at det er en virkelig person?« siger hun og fortsætter:

»Mange svindlere bruger også en teknik, hvor de laver en enkelt stavefejl i domænet. Derfor kan det være rigtig svært at spotte. Så tag lige de der ekstra fem minutter og få det tjekket grundigt igennem.«