Et logo, som umiddelbart var ment uskyldigt, er nu blevet droppet af H&M, efter tøjkæden har fået drøje hug fra kvindeforkæmpere verden over.

Logoet blev offentliggjort den 7. november, da H&M lancerede en ny kollektion i samarbejde med den italienske tøjdesigner Giambattista Valli.

Flere af produkterne blev revet ned fra hylderne på nærmest rekordtid, men kvindeforkæmpere verden over var bestemt ikke begejstrede.

Det skyldes, at nogle af beklædningsdelene fra kollektionen blev pyntet med det føromtalte logo, som bestod af teksten 'I Love GBV' med et hjerte ved siden af.

Ifølge GBV står bogstaverne for Giambattista Valli og er en hyldest til desigeneren, men problemet er bare, at GBV også er et akronym for 'gender-based violence' - altså kønsbaseret vold.

Ifølge Reuters har flere organisationer, der arbejder for at forebygge vold mod kvinder, krævet at den svenske tøjkæde trak produkterne med logoet tilbage, og de har altså nu fået deres vilje.

Det siger en talsperson fra H&M til TV 2 Norge.

»H&M er et værdidrevet selskab, og vi arbejder hver dag på inkludering og ligeværd. Vi har derfor valgt at trække produkter med et fremtrædende GBV-logo på tilbage fra butikkerne og fra hm.com,« siger talspersonen.