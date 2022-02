Hvordan ville du reagere, hvis du fik besked om, at dit kommende barn manglede noget af sit ene ben?

Det var den besked, som den nu 34-årige Cathrine Maj Hansen og hendes mand stod med i 2016, da hun var gravid med deres andet barn.

Allerede ved 12-ugers scanningen kunne parret se, at fostret i maven manglede et underben. Og senere i uge 21 stod det klart, at det ene ben ville være kortere end det andet.

»Vi var selvfølgelig bekymrede, mest af alt, om det 'kun' var det, eller om der også kunne være noget andet galt,« siger Cathrine Maj Hansen.

Kristian er født med misdannet fod og ben. Foto: Privat.

Parret blev tilbudt muligheden om sen abort i uge 21, før der blev foretaget en biopsi. Selv i dag – fem år senere – er Cathrine oprevet over, at det overhovedet blev præsenteret som en mulighed.

»Dengang var jeg jo gravid og bekymret for vores kommende barn. Men når jeg tænker tilbage, så er det skræmmende, at vi kunne vælge et barn fra uden at vide præcist, hvad man valgte fra. Vi var slet ikke i aborttanker,« siger moderen.

Og det er netop hendes budskab: At et barn, der måske har nogle skavanker, sagtens kan få et godt liv.

Parret fravalgte den sene abort, for der var ikke andet galt end det misdannede ben og fod, viste en biopsi senere hen.

Femårige Kristian hopper i trampolin. Foto: Frej Rosenstjerne/Byrd.

»Vi var lettede over, at vi ventede os et sundt og rask barn,« siger Cathrine Maj Hansen og tilføjer:

»Vi tænkte selvfølgelig på, om han ville kunne løbe rundt som andre børn, men vores spekulationer er senere blevet manet i jorden,« siger hun.

Først senere kom der et svært valg.

For som Kristian – som barnet som til at hedde – blev større, skulle forældre beslutte, om de ville forsøge at forlænge Kristians forkortede ben med operative forlængelser, eller om den misdannede fod skulle amputeres og erstattes af en protese.

Kristian synes, at protesen er ret cool, og han har fundet kreative måder at bruge den på, når han for eksempel sætter den ind under dør, der ikke må smække, og stolt siger, at det jo ikke gør ondt, fortæller Kristians mor, Cathrine Maj. Foto: Privat.

Et besøg hos en af landets førende eksperter i forlængelser fik parret til at træffe beslutningen.

Til deres overraskelse anbefalende han en amputation.

I april 2021 fik Kristian derfor fjernet sin fod og slap dermed for smertefulde benforlængelser, der foregår over en årrække.

»I takt med, at Kristian er blevet ældre, er han blevet bevidst om, at han er anderledes. Men han synes, det er sejt, at han har sin hårde fod, som han kan tage af og på,« siger Cathrine Maj Hansen.

Femårige Kristians forældre valgte amputation af højre fod frem for gentagne forlængelser af underbensknoglen. Foto: PRFoto: Privat.

Før amputationen var det bøvlet for Kristian at tage bukser på og af og komme ned i en flyverdragt med sin daværende benskinne.

Men nu er livet ligesom andre børns, fortæller moderen.

»Dagen efter amputationen cyklede han rundt på gangene på Rigshospitalet. Han løber og hopper og klatrer og går til gymnastik. Det går så fint,« siger moderen.

Han har desuden fundet kreative måder at bruge sin protese på: Når han for eksempel sætter den ind under en dør, der ikke må smække, siger han stolt, at det jo ikke gør ondt.

Kristian sammen med sin storebror. Foto: Frej Rosenstjerne/Byrd.

Både før og under amputationen, under genoptræningen og efterfølgende har familien været tilknyttet faste bandagister hos Sahva.

Den nu femårige Kristian går desuden løbende til kontrol med sin protese i takt med, at han vokser i højden.

Og fremtiden? Den en lys, siger hans mor.

»Det er jo ikke til at vide, hvad der kommer til at ske med eventuel mobning. Men indtil videre har der ikke været noget. Vi er åbne omkring det for hans skyld og tager en dag ad gangen.«