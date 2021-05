Legetøj for mere end 50.000 kroner.

Det er, hvad femårige Amelia har indsamlet til 80 børn på Røde Kors' asylcenter i Jelling.

18.300 kroner har Amelia og hendes familie selv samlet ind, og så har Lego Local Community Engagement valgt at donere 36.000 kroner til deres indsamling.

Amelia kommer fra en familie, der er flygtet fra krig i Afghanistan. Bedsteforældrene kom til Danmark i midten af 90erne, da Amelias far var tre år gammel. De boede på asylcentrene Sandholm og Brejning i to et halvt år, men forud for det lå der en lang rejse.

80 børn kan nu nyde godt af legetøjet fra Amelias indsamling. Foto: Massi Abdullah

»Mine forældre levede en hård tilværelse på flugt fra krig med et lille barn. Inden vi kom til Danmark, boede vi i flygtningelejr i Pakistan og flygtede gennem Ukraine og Tjekkiet for at komme hertil. Vores fortid er det, der har startet Amelias nysgerrighed,« siger Massi Abdullah, der er far til Amelia, til B.T.

Femårige Amelias interesse startede nemlig ved, at hun spurgte sine bedsteforældre, hvorfor hun var så forkælet. Til det svarede hendes bedsteforældre, at de gerne vil have, at hun har det godt, nu hvor de selv har haft det så svært.

Deres historie satte tanker i gang hos Amelia, og hun begyndte derefter at give sit eget legetøj væk.

Hendes forældre hjalp til i processen ved at give hende en ramadankalender – ligesom en julekalender – med en god gerning, der skulle udføres hver dag. Men Amelia fandt hurtigt ud af, at hvis hun nøjedes med at donere sit gamle legetøj, var der ikke mange børn på asylcenteret, der fik glæde af det.

Amelia afleverede selv legetøjet til børnene på asylcenteret i Jelling. Foto: Massi Abdullah.

Så derfor spurgte hun sin far: »Hvordan kan vi hjælpe alle børnene?«

Siden da har familien ikke set sig tilbage, og Amelia har nu stolt kunne aflevere 80 pakker Lego og en masse andet legetøj til de 80 børn på asylcenteret i Jelling.

»Hun er pavestolt. Hun har fået et billede lamineret af Røde Kors, som hun viser frem. Hun var helt høj over den oplevelse, hun har haft. Det er en super livslæring,« siger farmand Massi.

Som dansker med flygtningebaggrund er Massi Abdullah blevet opdraget til at give til folk, der har brug for det. Det har han også forsøgt at give videre til sin datter, men han er alligevel forbløffet over, hvilke tanker hun har gjort sig i en alder af fem år.

»Jeg er vildt imponeret over hende. Det kan være lidt abstrakt at forestille sig en tilværelse i fattigdom, selv for voksne. Hun har gjort os til bedre mennesker, og vi er mega stolte. Det har været super givende for os,« siger Massi Abdullah.

Massi Abdullahs forældre har arbejdet som læger i Danmark de seneste 20 år. De har på trods af en hård tilværelse ikke haft problemer med PTSD eller andre psykiske levn fra tiden på flugt. Massi Abdullah har en kandidat i økonomi og arbejder til daglig for Lego.

I dag har hele familien dansk statsborgerskab.