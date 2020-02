Færre borgere frygter terror end tidligere. Ifølge terrorforsker er det naturligt, at frygten aftager.

14. februar 2015 affyrede 22-årige Omar El-Hussein skud mod kulturhuset Krudttønden og den jødiske synagoge i København og dræbte filminstruktør Finn Nørgaard og vagt ved synagogen Dan Uzan.

Fredag er det fem år siden, og det markeres med et fredsoptog og uddeling af pris fra Finn Nørgaard-foreningen.

Men selv om det ikke er mere end et halvt årti siden angrebet fandt sted, så er det blot hver sjette borger, som oplever, at deres tryghedsfølelse er påvirket af frygten for terror.

Det er færre end tidligere, viser en undersøgelse fra TrygFonden.

Ifølge terrorforsker ved Försvarshögskolan Magnus Ranstorp er det dog helt naturligt, at frygten for terror aftager.

- Det kan skyldes, at der ikke er så mange terrorangreb i øjeblikket i nærheden af Danmark. Men også at kalifatet (Islamisk Stat, red.) er kollapset. Det gør, at terrortruslen mindskes, siger han.

I 2015 var der flere terrorangreb rundt i Europa. Ud over angrebet i København var der samme år blandt andet også angreb på det franske satiremagasin Charlie Hebdo og på spillestedet Bataclan i Paris.

Og der kan være en forskel på, hvordan vi reagerer, alt efter et terrorangrebs omfang, siger Magnus Ranstorp.

- Terrorangrebet i København var meget målrettet mod Lars Vilks (tegneren, red.) og senere synagogen.

- Modsat var det i Paris (i 2015, red.) rettet mod mange forskellige pladser og forskellige mennesker. Omfanget var større, og det har en længere og mere varig effekt.

- Men det i København var også meget stort, da det skete, siger Magnus Ranstorp.

Fredsoptoget begyndte klokken 10, hvor blandt andre pårørende, repræsentanter fra Dansk Jødisk Samfund, Finn Nørgaard-foreningen og justitsminister Nick Hækkerup (S) går i samlet flok fra Trianglen mod Krudttønden.

Ved ankomsten vil blandt andre justitsministeren lægge en blomst foran Krudttønden.

Senere fortsætter gruppen videre til synagogen i Krystalgade i indre by, hvor der ligeledes vil blive lagt blomster.

