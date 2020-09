Tre folkeskoler i Horsens har fredag måttet sende elever og lærere hjem, efter at nogle elever var blevet testet positive for coronavirus. Yderligere to skoler er berørt.

Det er en helt ny udvikling, idet der hidtil kun har været et tilfælde af coronasmitte på en af byens skoler.

»Vi synes, det er lidt tankevækkende, at tre folkeskoler rammes på én dag,« siger Tanja Nyborg, der er direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked i Horsens Kommune, til Horsens Folkeblad.

De tre skoler er Østerhåbskolen, Stensballeskolen og Højvangskolen.

På Østerhåbskolen er en elev i 6. klasse smittet med coronavirus, mens det på Stensballeskolen og Højvangskolen drejer sig om en elev i henholdsvis 0. og 9. klasse.

Alle elever og lærere, som for nylig har været i kontakt med de smittede elever, er sendt hjem i isolation.

Det gælder også de elever og lærere fra Dagnæsskolen og Bankagerskolen, som den smittede 9. klasses-elev fra Højvangskolen har haft valgfag sammen med.

Alle de hjemsendte skal nu testes for coronavirus.

Når de kan fremvise en negativ test, kan de igen møde op til undervisning på deres respektive skoler. Indtil da vil eleverne modtage hjemmeundervisning.