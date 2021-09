Uventede udgifter har fået budgettet for etableringen af Østjullands Brandvæsens nye hovedkontor til at skride.

Projektet er ifølge en indstilling til byrådet blevet 5,4 millioner kroner dyrere end forventet.

Etableringen af hovedkontoret på Bautavej 1 i Aarhus Vest blev ellers vurderet til at koste 45 millioner kroner. Det skriver Jyllands-Posten.

Men det har nu vist sig, at både prisen for ombygninger og byggematerialer er steget.

Selvom der løbende er fundet besparelser i projektet, fremgår det i en indstilling til byrådet, at projektet ikke kan gennemføres med den nuværende økonomiske ramme uden konsekvenser, og at de samlede udgifter vil være 50,4 millioner kroner.

»På trods af de gennemførte besparelser vurderes det ikke muligt at gennemføre projektet inden for den oprindelige økonomiske ramme, uden at dette vil forringe Østjyllands Brandvæsens branduddannelse,« står der i indstillingen.

Projektet finansieres af et rådighedsbeløb fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, og derudover har Østjyllands Brandvæsen bidraget med 3,9 millioner kroner

Men på baggrund af de uforudsete udgifter søger Teknik og Miljø byrådet om godkendelse af en tillægsbevilling på 37,6 millioner kroner i anlægsudgift, 3,9 millioner kroner i anlægsindtægt og en justering af rådighedsbeløbene for 2021 til 2023.