Mens hedebølger og tropenætter raser, kan det være svært at få sig en ordentlig nattesøvn.

DMI melder i denne uge om tropenætter, hvilket betyder, at temperaturerne ikke kommer under 20 grader i løbet af de kommende døgn. Derfor har B.T. samlet de fem vigtigste råd, som søvnekspert Mikael Rasmussen anbefaler, at man følger, så man kan få en chance for at glide ind i drømmeland.

1. Forbered soveværelset

Ifølge søvneksperten skal man allerede tænke på sin nattesøvn i løbet af dagen.

»Det er vigtigt, at du prøver at holde dig vågen hele dagen, så du har et større søvnpres om aftenen.«



Derudover skal man også forberede sit soveværelse til natten. Det inkluderer blandt andet at lufte ud og afskærme sit soveværelse for sol i løbet af dagen, hvilket kan gøres med mørklægningsgardiner.

»Det, der skaber søvnbesvær, er, at vi skal af med varmen i løbet af natten, så hvis soveværelset er et par grader mere, end det plejer at være, så kommer din termoregulering og krop på overarbejde.«

2. Drop fjerdynen og sov nøgen



Det er også vigtigt, at du har det rigtige udstyr til natten. Derfor opfordrer Mikael Rasmussen til, at man investerer i en madras, som kan absorbere sved.



Derudover anbefaler han, at man dropper den kraftige fjerdyne og i stedet ligger med et lagen eller dynebetræk.



»Det er for, at du kan komme af med sveden, og sveden kan fordampe. For i fordampningsprocessen afkøler sveden kroppen, og hvis man pakker sig ind, så fjerner man fordampningsmuligheden.«



Derfor vil du også gøre klogt i at smide pyjamassen og sove nøgen.

3. Spark kæresten ud af sengen

På grund af at vi skal af med varmen, kan det også være en god idé at droppe skeen, når du og din kæreste skal falde til ro.

»Man skal ikke ligge op og ned ad hinanden. Det vil klart betyde, at man kommer til at svede mere. Det er heller ikke godt at dele den samme dyne og madras.«

4. Få luft i løbet af natten

Søvneksperten forklarer også, at man roligt kan lade vinduet stå åbent i løbet af natten.



»Det handler om at få luften til at cirkulere i soveværelset. Derfor kan man også købe en blæser.«

Du skal dog passe på med, at blæseren ikke står på det højeste niveau, så du får for meget træk.

5. Acceptér og undgå frustration

Hvis søvnbesværet og uroligheden alligevel melder sig, er det ifølge Mikael Rasmussen vigtigt, at du ikke går i panik.

»Det allervigtigste er, at du skal acceptere, at der kan komme søvnbesvær i disse tropenætter. Du skal ikke blive frustreret. Det kan nemlig være et problem, hvis du bekymrer dig over, at du ikke kan falde i søvn, for så aktiverer du dine stresshormoner, hvilket forværrer muligheden for at falde til ro.«

Han forsikrer desuden, at der ikke sker noget ved at have et par dårlige nætter.

En idé kan også være at forlade sin seng kortvarigt ved at gå ind i stuen eller ud i haven, det kan nemlig være med til at sænke ens frustrationstærskel.