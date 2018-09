95 gange blev der i 2017 sendt vand ud til forbrugerne med et for højt indhold af pesticidrester.

København. Rent vand i hanen står højt blandt de ting, vi lægger vægt på i Danmark.

Og derfor er det meget alvorligt, at der 95 gange blev sendt drikkevand ud til forbrugerne med et for højt indhold af pesticidrester sidste år.

Det siger geolog ved Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch.

- Det er yderst alvorligt. Både for vandværkerne og dem, der aftapper vandet, altså os forbrugere. Fordi vi kender simpelthen ikke alle de stoffer, der er fundet i grundvandet endnu, siger han.

Tallene fremgår af et svar, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har givet til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fredag.

Svaret bygger på en opgørelse, som GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - har lavet.

Opgørelsen viser, at vandværkerne i 95 tilfælde fandt, at koncentrationen af pesticidrester i vandet var for højt. Til sammenligning skete det kun i 17 tilfælde i 2016.

I 76 ud af 95 tilfælde var det nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidlet chloridazon, der var årsag til den høje koncentration af pesticid.

Chloridazon blev ellers forbudt i 1996, efter at det primært var blevet brugt på roemarker fra 1960'erne og frem til begyndelsen af 1980'erne.

- Det, at vi ikke kender alle de her sprøjtemidler, viser jo, at den måde, vi har godkendt pesticider i Danmark, har slået fejl. Ganske enkelt, siger Walter Brüsch.

Derfor opfordrer han til, at politikerne en gang for alle kommer problemet til livs.

- Det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at fortsætte ad den vej, som vi har gjort i mange år. Nu er vi nødt til at gå ud og beskytte de områder, hvor grundvandet dannes.

Fundet af pesticidrester fra sprøjtemidlet chloridazon får også miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) til at kræve stop for brug af sprøjtegifte tæt på drikkevandsboringer.

Han har på den baggrund besluttet at kalde miljø- og fødevareministeren i samråd.

- Det er rystende, at vi ser så mange sager, hvor drikkevand er sendt ud til forbrugerne med for meget sprøjtegift i vandet. Og det er klart, at det skal vi have bremset, siger han.

/ritzau/