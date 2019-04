Fem marokkanske børn i alderen otte til 13 år er forsvundet fra Center Sandholm.

Alle fem børn stak eftersigende af, da politet samt to medarbejdere fra Allerød Kommune troppede op på asylcenteret for at tvangsfjerne dem den 20. marts.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis var tvangsfjernelsen et forsøg på at beskytte de uledsagede flygtningebørn, der er 'i en sørgelig forfatning', men da myndighederne kom, løb de fra stedet.

Og da politiet ikke har beføjelse til at tvinge børnene med, når kommunen vil tvangsfjerne børn fra et asylcenter, var der ikke meget at gøre.

»Der er tale om en gruppe på fem marokkanske gadebørn, hvoraf den yngste er otte år. Og der er tale om børn, som har det meget dårligt. De går ind og ud af centeret, som de typisk forlader om aftenen, og så er de væk det meste af natten,« siger borgmester Karsten Längerich (V) til Frederiksborg Amts Avis ifølge Sjællandske Medier.

»Det, jeg hører, er, at det er bagmænd, der styrer deres færden 100 procent, og at de bliver brugt til kriminelle aktiviteter,« fortsætter hun.

Samme vurdering har politiinspektør Lau Thygesen, der er chef for efterforskningslinjen ved Nordsjællands Politi. Ifølge ham er børnenes færden koordineret af bagmænd, der lokker dem op gennem Europa for at få dem til at udføre kriminalitet.

Børnene stak af fra asylcenteret den 20. marts og har demed snart været forsvundet i en måned.