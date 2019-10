Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Grønt parti får kanonvalg ved schweizisk parlamentsvalg

Det Grønne Parti har fået et kanonvalg ved søndagens parlamentsvalg i Schweiz. Partiet har ifølge den endelige stemmeoptælling fået 13,2 procent af stemmerne. Det er en fremgang på seks procentpoint.

Formanden for Det Grønne Parti i Schweiz, Regula Rytz, der her ses ved et vælgermøde i valgkampen, sammenligner valgresultatet med et jordskælv i schweizisk politik, der i årtier har været præget af forudsigelighed. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Formanden for Det Grønne Parti i Schweiz, Regula Rytz, der her ses ved et vælgermøde i valgkampen, sammenligner valgresultatet med et jordskælv i schweizisk politik, der i årtier har været præget af forudsigelighed. Foto: FABRICE COFFRINI

Myndighed dropper oversættelser fra omstridt tolkefirma

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) er ikke tilfreds med kvaliteten af de oversættelser, som tolkefirmaet EasyTranslate leverer. Derfor har DUP valgt ikke længere at benytte firmaet, når de har brug for at få oversat dokumenter, skriver Information.

Tirsdag skal justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd, der handler om, hvorvidt tolkefirmaet EasyTranslate lever op til sine forpligtelser. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest Vis mere Tirsdag skal justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd, der handler om, hvorvidt tolkefirmaet EasyTranslate lever op til sine forpligtelser. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest

Partier: Minister alene bør ikke kunne tage IS-krigeres pas

En række partier i Folketinget mener, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) står til at få for stor magt, hvis et bestemt lovforslag vedtages. Det skriver Politiken.

Et lovforslag hastebehandles i Folketinget den kommende uge. Hvis det vedtages, får udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mulighed for at afgøre, om nogle skal have frataget dansk statsborgerskab. Det bør i stedet være op til et flertal i Folketinget, mener både Dansk Folkeparti, SF og De Radikale. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Et lovforslag hastebehandles i Folketinget den kommende uge. Hvis det vedtages, får udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mulighed for at afgøre, om nogle skal have frataget dansk statsborgerskab. Det bør i stedet være op til et flertal i Folketinget, mener både Dansk Folkeparti, SF og De Radikale. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Klimaforandringer vil kunne presse huse i værdi

En familie fra Kalundborg fik i sidste måned sat deres grund- og ejendomsværdi ned som følge af risiko for oversvømmelser. Den slags sager kan der ventes flere af, siger eksperter til Kristeligt Dagblad.

Fem mister livet under brand i uroprægede Chile

Søndag er fem personer omkommet i en brand på en tøjfabrik i Chile. Det er sket i forbindelse med de uroligheder, der de seneste dage er eskaleret i hovedstaden Santiago og flere andre byer.

Foto: Ivan Alvarado Vis mere Foto: Ivan Alvarado

Regeringen vil spare på rådgivning til sårbare studerende

De årlige besparelser på undervisning og uddannelse skal stoppe ifølge regeringens finanslovsforslag. Men besparelserne på Studenterrådgivningen fortsætter, skriver Information.

