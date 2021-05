8.000.000 kroner.

Det er kilden til en usædvanlig god pinse for fem danskere. De har netop vundet minimum en million kroner hver i Lotto.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Da der skulle trækkes tal i lørdags, var Lottopuljen på seks millioner kroner. Den kunne man kun få fingrene i, hvis man gættede de syv magiske tal. Og det gjorde hele tre personer, som derfor kan se frem til at modtage to millioner kroner hver.

Derudover blev der trukket lod om to gange én million kroner, som gik til en spiller fra Svendborg og til en spiller fra Ballerup.

»Det er jo helt fantastisk, at førstepræmien i Lotto for første gang i år er blevet delt i tre, og at vi desuden i denne weekend har hele fem danskere, som kan glæde sig over at være blevet Lotto-millionærer.«

»Der skal lyde et stort tillykke herfra,« siger administrerende direktør i Danske Lotteri Spil Pernille Mehl.

Vinderne af den samlede pulje på seks millioner kroner kommer fra København, Faaborg og Haderslev.