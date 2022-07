Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

250 uger.

Mange steder i landet kan man forvente lang ventetid på en række forskellige operationer. Nogle steder flere år.

Det skriver TV 2.

Værst står det til i Nordjylland på Thy Kirurgisk Overafdeling, som hører under Aalborg Universitetshospital i Thisted.

For hvis man skal have en sterilisation som mand, så kan det tage op mod 250 uger, altså knap fem år, før at man kan få en tid.

»En af årsagerne er, at Urologisk Afdeling er presset på kapaciteten og har været det over længere tid,« fortæller Gert Sørensen, der er klinikchef for Kirurgi og Kræftbehandling på Aalborg Universitetshospital.

Muligheden for privathospitaler er der, men det er lidt sværere end som så.

For alle de patienter, som gerne vil steriliseres, har ikke ret til at blive henvist til et privathospital for en hurtigere behandling, som det ser ud nu.

Region Nordjylland arbejder alligevel på at indgå en aftale med en privat leverandør, så patienterne kan komme hurtigere til.

Thy Kirurgisk Overafdeling er langt fra det eneste sted, hvor man skal vente i lang tid. For før coronapandemien kunne ventetiden på en operation for hjerterytmeforstyrrelser på Aarhus Universitetshospital i Skejby være op til fire uger.

I dag er ventetiden på 83 uger – altså på mere end halvandet år. Over hele Danmark har de forskellige sygehusafdelinger mere eller mindre samme situation som hjerteafdelingen i Skejby.