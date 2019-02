En erfaren medarbejder brød sikkerhedsprocedurerne, da fem ansatte sidste år blev smittet med sygdommen tuberkulose på Statens Serum Institut.

Fem medarbejdere på Statens Serum Institut er blevet smittet med tuberkulose, der er en af verdens farligste sygdomme, og som hvert år slår over en million mennesker ihjel. Det kan Radio24syv fortælle.

Ifølge anonyme kilder skete uheldet i et af de laboratorier, hvor der bliver forsket i en vaccine mod tuberkulose. Her skulle en medarbejder have brudt sikkerhedsprocedurerne, hvilket førte til, at medarbejderen og fire kolleger blev smittet med sygdommen.

Statens Serum Institut bekræfter overfor Radio24syv, at der er sket et uheld, og at fem medarbejdere er blevet smittet sidste år.

»Vi har et spilduheld, hvor vi opdager, at der er en medarbejder, som har begået en fejl i håndteringen af smittefarligt affald. Vi igangsætter derefter en undersøgelse, hvor vi konstaterer, at der desværre er fem medarbejdere, som er blevet eksponeret for tuberkulose,« siger Frank Follmann, afdelingschef på Statens Serum Institut til Radio24syv.

Ifølge Frank Follmann er medarbejderne tilbudt behandling, og risikoen, for at de bliver syge, er meget lille. Alligevel tager man situationen meget alvorligt.

»Vi har i mange år arbejdet med tuberkulose, uden at der er sket den form for uheld. Det er klart, at det her uheld påvirker os, og det tager vi meget seriøst,« siger han.

Uheldet har ført til, at man nu har skærpet sikkerhedsprocedurerne, fortæller Frank Follmann.

»Vi har indskærpet vores procedurer i forhold til håndtering af affald, og så har vi implementeret gencertificeringsforløb, og vi afholder opdateringer for medarbejderne hvert år,« siger han.

Den erfarne medarbejder, der stod bag uheldet, er ikke længere ansat ved Statens Serum Institut. Frank Follmann afviser overfor Radio24syv, at der er tale om en fyring, og siger, at stoppet er sket efter en fælles aftale mellem Statens Serum Institut og den pågældende medarbejder.

Frank Follmann afviser samtidig, at uheldet er sket på grund af manglende sikkerhedsprocedurer eller oplæring af medarbejdere.

»Vi har et grundigt, grundigt oplæringsforløb, så det mener jeg er fuldstændig standard og efter bogen. Vi træner også vores medarbejdere i forhold til ulykker og uheld, så procedurerne lever efter min overbevisning op til alle standarder,« siger han.

Alligevel begik en erfaren medarbejder, som ifølge flere anonyme kilder har været med til at oplære andre i sikkerhed, altså en fejl, der nu har fået store konsekvenser.

Ifølge tidligere medarbejdere som Radio24syv har talt med, er de også blevet testet for sygdommen, selvom de ikke arbejdede på Statens Serum Institut under uheldet.

Frank Follmann bekræfter, at man har testet tidligere medarbejdere i tilfælde af, at der før uheldet har været andre brud på sikkerheden.

»Det er for at gå med livrem og seler. Når vi ser, at der er begået fejl, så tester vi alle, der har haft med det laboratorium at gøre,« siger han.