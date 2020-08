Fem amerikanske statsborgere har fået penge fra den danske stat, så de fik råd til at rejse hjem til USA og bosætte sig igen. Pengene stammer fra den såkaldte repatrieringsordning, der som regel udbetales til personer, der oprindeligt er flygtet til Danmark fra lande som Syrien, Somalia og Irak.

Men alligevel har fem amerikanere udnyttet systemet og fået penge til at tage tilbage. Det konkrete beløb, som de har fået, kendes ikke, men som regel udbetales der mellem 100.000 og 225.000 kroner til en borger, der benytter ordningen.

En af personerne er rejst ud fra Aalborg Kommune, som har udbetalt pengene og behandlet personens ansøgning. Udrejsen er sket på et tidspunkt mellem 2016 og 2019.

Aalborg Kommune ønsker ikke at komme med flere detaljer i den konkrete sag, eksempelvis hvorfor personen har fået udbetalt penge, og hvor meget der er udbetalt.

Selv om repatrieringsordningen oprindeligt blev skabt med henblik på flygtninge, omfatter den også indvandrere.

I princippet kan amerikanere altså sagtens benytte den, selv om USA ikke er et land, som man normalt har i tankerne, når man har at gøre med denne ordning.

»Det fortæller mig, at hele denne her lovgivning trænger til en grundig gennemgang. Meningen med det her er, at man skal tilbage til sit hjemland og genopbygge det. Det er der jo ikke behov for i USA. Det lyder meget mystisk,« siger Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.

Pernille Vermund, formand i Nye Borgerlige, er i det hele taget imod repatrieringsordningen. Uanset om det er syrere, irakere eller amerikanere, som sendes hjem for danske skattekroner.

»Alt andet lige vil jeg nok hellere af med en syrer end en amerikaner, men jeg synes faktisk, det er lige så galt at bruge danske penge på at sende en syrer hjem som en amerikaner,« siger hun og fortsætter:

»Det kan ikke være rigtigt, at danske skattekroner skal bruges til det. Det må de selv betale,« siger hun.

Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er enig i, at repatrieringsordningen skal gennemgås med et meget fintmasket net, men på dette område synes han ikke, der er noget galt.

»Ordningen gælder både indvandrere og flygtninge. I dette tilfælde gør jeg det mest op i kroner og ører. Det er faktisk en fremragende forretning for Danmark,« siger Tesfaye og uddyber:

»Den aftale, som vi laver med dem, som rejser ud, er, at de får en pose penge med, men til gengæld frasiger de sig goder, som den danske velfærdsstat tilbyder. Det vil for eksempel sige, at de ikke får folkepension eller adgang til sundhedsvæsenet. Har de dobbelt statsborgerskab, så mister de også det danske statsborgerskab,« siger Tesfaye.

»Samlet set er det en besparelse på op til tre millioner kroner pr. borger, som bliver repatrieret,« siger han.

B.T. har bedt om en kommentar fra Nuuradiin Hussein, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Kommune, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.