Siden krigen brød ud i Ukraine, har flere butikker rundt om i landet meldt udsolgt af jodtabletter. Men de jodtabletter, der sælges i Danmark, har absolut ingen effekt, når det gælder om at beskytte sig mod radioaktiv stråling.

Det fastslår direktør i onlinefirmaet Med24, Nils Træholt, overfor Nordjyske.

»I Danmark er det slet ikke muligt, at købe de højdosis-jodtabletter, der kunne have effekt mod radioaktiv stråling,« fortæller Nils Træholt til mediet.

Det er Ruslands invasion af Ukraine, der har fået danskere til at frygte radioaktiv stråling fra brug af atomvåben eller udslip fra Ukraines atomkraftværker.

Hos Med24 betragter man dog de danske tabletter som kosttilskud, der kan benyttes, hvis man bliver opmærksom på, at man mangler jod – og ikke andet.

Tidligere i denne uge kunne B.T. fortælle om udsolgte jodtabletter hos Matas og flere større apoteker rundt om i landet.

Men jodtabletterne skal altså være den rette koncentration, hvis man skal have udbytte af dem.

Med24 har et apotek i Norge, hvor man forhandler netop de højdosis-jodtabletter, der kan benyttes, når det drejer sig om strålingsbeskyttelse.

Det nationale atomberedskab i Norge omfatter ifølge Nordjyske, at alle familier har højdosis jodtabletter liggende.

Det beredskab stammer tilbage fra ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i 1986, hvor Norge, i modsætning til Danmark, kunne måle radioaktivt nedfald.

Bekymringen for radioaktiv stråling fra Ukraine blev forstærket, da der natten til fredag udbrød brand i området ved kernekraftværket i byen Zaporizhzhya i det sydøstlige Ukraine. Det førte ikke til udslip fra værket.

Myndighederne herhjemme fraråder dog, at man tager tabletterne.

Jodtabletter er således kun relevante, hvis man opholder sig tæt på et udslip, lyder rådet.

Det virker dog ikke umiddelbart til, at forbrugerne har taget myndighederne anbefalinger til sig endnu, for også hos Med24 har man udsolgt at jodtabletterne.