Målsætningen var soleklar: Økonomien skulle kickstartes. Hjulene skulle sættes i gang.

Med de intentioner besluttede et bredt flertal i Folketinget 17. august at skyde 2,2 mia. kroner ind i en coronapresset dansk økonomi.

Pengene – en check på 1.000 kr. – ville fra 1. oktober blive udbetalt til 2,2 mio. danskere.

Penge, de ikke skulle bekymre sig om at svare skat af, blot bruge.

Hjulene var i gang.

Og dog, for som B.T. gennem den seneste uge har afdækket, viste flere af de forgyldte modtagere af engangsydelsen sig at være knap så købestærke. De var afgået ved døden.

Hvor mange afdøde danskere, der reelt har været på ‘lønningslisten’, har ATP – der står for udbetalingen – ikke kunnet svare på. De mener, at der er tale om et fåtal.

B.T. har dog tilkendegivelser fra en bankansat, et advokatkontor og fra flere privatpersoner, der uafhængig af hinanden fortæller, at de kender til sager, hvor enten deres klienter eller pårørende har modtaget 1.000 kr., længe efter de var stedt til hvile.

Agnes Andersen modtog ligesom 2,2 mio. andre danskere 1. oktober 1.000 kr. i engangsydelse. Prolemet for Agnes Andersen er, at hun døde for seks måneder siden. »Helt sygt«, at vi udbetaler penge til de døde, lyder det fra hendes søn. Vis mere Agnes Andersen modtog ligesom 2,2 mio. andre danskere 1. oktober 1.000 kr. i engangsydelse. Prolemet for Agnes Andersen er, at hun døde for seks måneder siden. »Helt sygt«, at vi udbetaler penge til de døde, lyder det fra hendes søn.

En af dem er Agnes Andersen. Hun døde 28. marts, 98 år gammel.

Alligevel tikkede der seks måneder senere en elektronisk 1.000 kr.-seddel ind på hendes nemkonto. Det kunne hendes søn Ib Andersen tirsdag fortælle i B.T.

Penge kan ikke kræves retur

Nu viser det sig, at de penge, som Agnes Andersen og et ukendt antal andre afdøde danskere fejlagtigt har modtaget fra staten, kan vise sig at være tabt.

I loven – som alle partier i Folketinget ud over DF, LA og Nye Borgerlige vedtog – er der ikke hjemmel til at hive pengene retur:

»Engangstilskud, som er udbetalt til en person, der ikke er berettiget til tilskuddet efter § 1, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 4, og det uberettigede beløb er op til 3.000 kr,« står der i loven.

Pengene, der altså ifølge politikerne skulle være et kærkomment rygstød til dansk økonomi, er lige nu fanget i et ingenmandsland, hvor det angiveligt er op til arvtageren af den afdødes bo, hvad der skal ske med pengene.

I en mail til B.T. oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at man med loven ønskede at en model, hvor »pengene hurtigst muligt kommer ud til danskerne, så vi kan få gang i forbruget til gavn for de danske arbejdspladser i en svær tid«.

At der kan være udbetalt penge til afdøde danskere – med begrænsede forudsætninger for at sætte gang i forbruget – forklarer ministeren således:

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Philip Davali Vis mere Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Philip Davali

»Det kan ikke udelukkes, at der sker nogle få fejl, og i så fald vil det være muligt at tilbagebetale beløbet. Ministeriet har oplyst mig, at hvis der skulle være udbetalt et engangstilskud til en person, som er afgået ved døden, så vil det være op til dødsboet, om beløbet tilbagebetales. ATP har mulighed for at modtage pengene,« skriver Peter Hummelgaard.

Indgår de 1.000 kr. i dødsboet, skal der svares arveafgift, og i så fald kan statskassen få op til 37,5 procent af pengene retur. Det er der dog ikke meget forbrug over.

Det rene galimatias

I partierne yderst på højrefløjen, der til at starte med syntes, at engangsydelsen var en dårlig idé, og derfor stemte nej til loven, tager de sig i dag til hovedet og kalder det 'det rene galimatias'.

»Fra start af var det for os helt utænkeligt at støtte op om det her, og når man så ovenikøbet ender med at udbetale penge til afdøde, og pengene står indefrosset på deres konti, vidner det jo bare om, hvor tåbeligt det her er,« siger partileder i Nye Borgerlige Pernille Vermund.

Pernille Vermund mener ikke, at staten med engnagsydelsen bruger pengene forsvarligt – og slet ikke, når det viser sig, at pengene er blevet udbetalt til døde. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Pernille Vermund mener ikke, at staten med engnagsydelsen bruger pengene forsvarligt – og slet ikke, når det viser sig, at pengene er blevet udbetalt til døde. Foto: Niels Christian Vilmann

Hun mener, at det er »decideret hensynsløst« over for danskerne, at der ikke er bedre styr på finanserne:

»Det er jo endnu et eksempel på politikere, der bare sidder og smider om sig med penge uden respekt for, hvor pengene skal komme fra, siger hun.

Samme kritiske toner lyder fra Dansk Folkeparti.

»Hvis man vitterligt ville kickstarte dansk økonomi, kunne man havde valgt nogle meget bedre måder at gøre det på. Eksempelvis kunne man have målrettet pengene, så man var sikker på at få det rigtige ud af dem,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

»Færre grupper kunne have fået mere. Grupper som ældre, der har haft det særligt svært i coronatiden. På den måde kunne man bedre have kontrolleret, at folk, der er afgået ved døden, ikke fik en del af udbetalingen.«