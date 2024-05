Advokat Nicolai Dyhr må vente til torsdag på at få behandlet anmodning om forbud mod skjulte optagelser.

Retten i Odense har tirsdag afvist at behandle en begæring fra advokat Nicolai Dyhr om forbud mod skjulte optagelser i den omstridte TV 2-dokumentar "Den sorte svane".

Det skriver TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.

Sagen skulle være behandlet på et møde, der begyndte tirsdag klokken 14. Men mødet blev ifølge de to medier udsat efter få minutter.

Det viste sig, at begæringen var blevet fremsat mod TV 2, hvor den retteligt skulle være fremsat mod tv-stationens direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Derfor er retsmødet nu udsat til torsdag formiddag.

Nicolai Dyhr har anmodet om, at de skjulte optagelser, hvor han medvirker, forbydes.

På optagelserne kan man blandt andet se advokaten holde møder med kriminelle og rådgive dem om svindel.

Men advokaten hævder, at optagelserne i dokumentaren ikke tegner et retvisende billede.

Han har over for TV 2 forklaret, at han benytter en metode, han kalder ålerusen. Det handler om at lokke oplysninger ud af sine klienter for at få indsigt i så mange detaljer som muligt.

Men advokat og partner i Horten Anders Bager Jensen har afvist metoden og udtalt, at Dyhrs udtalelser i udsendelsen ikke er forenelige med at være en del af advokathuset.

Som konsekvens af dokumentaren er Nicolai Dyhr således blevet fyret som partner og advokat i Horten.

Advokathuset har oplyst, at man har sat en intern og en ekstern undersøgelse af forløbet i gang.

Også Advokatrådet har sat gang i en tilsynsundersøgelse af Nicolai Dyhr og en anden advokat, der også indgår i optagelserne.

Dokumentaren er også blevet forsøgt standset af hovedkilden i udsendelsen.

Det er sket med henvisning til kildens sikkerhed.

Men begæringen er blevet afvist både af byretten og senest af Østre Landsret.

Dermed har TV 2 grønt lys til at sende udsendelsen, som siden tirsdag morgen har været tilgængelig på TV 2 Play.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er efter eget udsagn både vred og forarget over den virkelighed, dokumentaren afslører.

- Vi er nødt til at forstå, at mulig-gørere fra samfundets top assisterer hærdede kriminelle med at hvidvaske penge, siger ministeren til Ritzau.

