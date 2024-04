Torsdag advarer Søfartsstyrelsen om risiko for nedfald af missilrester.

Advarslen gælder for et område omkring Korsør og Sprogø.

I en pressemeddelelse skriver Forsvaret, at det er en fejl på en løfteraket til et såkaldt harpoon-missil, der har lukket luftrummet og skibstrafikken i Storebælt.

Indtil boosteren er deaktiveret, er der en risiko for, at missilet kan affyre og flyve nogle kilometer væk.

»Problemet er opstået i forbindelse med en obligatorisk test, hvor missilets løfteraket er aktiveret, og ikke kan deaktiveres. Specialister er på vej for at løse problemet. De forventes at være fremme i løbet af eftermiddagen torsdag,« lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

»Fareområdet er vurderet til at være op til 5-7 km fra Flådestation Korsør i en højde af cirka 1.000 meter ud over vandet i sydlig retning og ikke i retning af Storebæltsbroen. Indtil boosteren er deaktiveret, er der en risiko for, at missilet kan affyre og flyve nogle kilometer væk.«

Politi og Søfartsstyrelsen er informeret, og skibe i retning af farezonen varsles og bedes afvente, at problemet løses.

Luftrummet i området er ligeledes lukket.

Af et søkort fremgår det, at skibene anmodes om at kaste anker om nødvendigt.