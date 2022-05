78-årige Søren Mandrup giver sig ikke uden kamp.

Han er vred over, at Hillerød Kommune har givet naboerne tilladelse til at hæve deres terræn, så han nu er plaget af, at de kan kigge direkte ned i hans have og ind i hans hus.

Nu har han sammen med sin advokat taget et drastisk skridt efter otte års kamp og advokatudgifter for 84.375 kroner. For på trods af, at kommunen to gange er blevet underkendt af klageinstansen Nævnenes Hus, er Hillerød Kommune ikke til at rokke.

Derfor har Søren Mandrup nu stævnet kommunen i stedet for blot at klage. Hans krav vender vi tilbage til.

Søren Mandrup er vred over, at Hillerød Kommune har givet naboen lov til at bygge et hus og gangsti 1,4 meter over terræn. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søren Mandrup er vred over, at Hillerød Kommune har givet naboen lov til at bygge et hus og gangsti 1,4 meter over terræn. Foto: Bax Lindhardt

Først selve sagen, som begynder i 2014, da en nabo river et gammelt hus ned for at bygge et nyt etplanshus.

Men der er et problem:

For grundene i området skråner meget, og naboen vil gerne have en lige græsplæne og får derfor lov til hæve terrænet med 1,4 meter ved at tilføre en masse ekstra jord til grunden.

Samtidig anlægger naboen en gangsti i den såkaldte skelbræmme, som er den del af grunden, der går fra skellet og to en halv meter ind på grunden.

Ifølge loven må et hus ikke hæves med mere end 30 centimeter inden for skelbræmmen.

Søren Mandrup klager både til kommunen og klageinstansen Nævnenes Hus, og kommunens byggetilladelser bliver underkendt hele to gange, fordi sagsbehandlingen har været for dårlig.

Senest – i 2021 – får Hillerød Kommune besked om, at sagen skal gå om. Afgørelsen fra Nævnenes Hus er en sønderlemmende kritik af Hillerød Kommune, som ifølge afgørelsen slet ikke har taget hensyn til de enorme indbliksgener på Søren Mandrups grund. Den paragraf, kommunen henviser til i sin byggetilladelse, kaldes »en retlig vildfarelse«.

Nu har Søren Mandrup og hans hustru Kirsten droppet klagen for i stedet at stævne kommunen.

De har nemlig fået bevilget retshjælp fra deres forsikringsselskab.

Hidtil har Søren Mandrup betalt advokatbistanden af egen lomme, og han kræver derfor sine advokatudgifter for i alt 84.375 kroner, som er gået til hjælp med at klage, betalt af kommunen.

Derudover ønsker han, at den ulovlige terrænregulering fjernes.

»Der er også nogle principper på spil. Altså, kommunen ødelægger vores private have med en byggetilladelse, der er ulovlig. Som jeg ser det, er en stævning den eneste måde, vi kan få stoppet det her på og få erstatning for vores advokatudgifter,« siger Søren Mandrup.

Hillerød Kommune har hyret advokatfirmaet Horten til at forsvare sig i sagen, og af et svarskrift fremgår det, at kommunen afviser Søren Mandrups krav.

Trods retshjælpen i forbindelse med sin stævning føler Søren Mandrup stadig, at det er Davids kamp mod Goliat.

»Kommunen har uanede ressourcer, og jeg har, indtil jeg fik retshjælp til stævningen, måttet bruge af min pensionsopsparing,« siger han.

Et referat fra et byrådsmøde i Hillerød i april 2022 viser, at Horten har givet et forsigtigt bud på 150.000 kroner for at føre sagen for Hillerød Kommune.

Afdelingschef i By og Miljø i Hillerød Kommune Rie Lind, oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til sagen.