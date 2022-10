Lyt til artiklen

2.000 kroner for et opkald til vagtlægen.

Man kan ende med at sidde i telefonkø i flere timer, når man skal have fat i vagtlægen.

Det var tilfældet for Jonna Venndau Karsberg, som sad i kø i to timer og 20 minutter til Region Sjællands nye vagtlægetelefon, som 800.000 danskere har skulle benytte sig af siden 1. oktober.

Men ikke nok med den lange ventetid, så fik hun også et chok, da hun kiggede på sin telefonregning.

For det viser sig, at opkaldet på to timer og 20 minutter endte med at koste hende dyrt. Rigtig dyrt.

Prisen blev lidt over 14 kroner i minuttet, og dermed lå der en regning på 2.000 kroner.

»Jeg er dybt chokeret, det er fuldstændig vanvittigt, at det skulle koste så meget,« siger Jonna Venndau Karsberg til B.T.

»Jeg var inde at tjekke det og kunne se, at nummeret var registreret som et opkald til udlandet, men det var jo bare til Region Sjælland.«

Dokumentation fra Jonna, som sad i kø i over to timer og endte med at få en regning på 2.000 kroner. Foto: Facebook Vis mere Dokumentation fra Jonna, som sad i kø i over to timer og endte med at få en regning på 2.000 kroner. Foto: Facebook

Jonna Venndau Karsberg er kunde hos Call Me, som bruger TT-netværket, der er ejet og drevet af Telia og Telenor.

B.T. har set eksempler på flere danskere, som også har modtaget en stor ekstraregning efter et opkald til Region Sjælland.

Teleselskabet Greentel har også opdaget problemerne med 1818-nummeret.

De har mindst 13 kunder, som har ringet til 1818 og er blevet takseret med omkring ni kroner i minuttet.

»Det er en fejl, som vi er i gang med at undersøge. Det er ejerne af TT-netværket, som angiver, hvad de forskellige opkald skal takseres for. Når de ikke får det rettet hos dem, så bliver det heller ikke rettet for os,« siger Jesper Andersen, der er regnskabschef i Greentel.

»Vi har kontaktet Telia, og de kigger på det nu. Det er dybt beklageligt, og vi ruller selvfølgelig alle opkrævningerne tilbage, og alle kunderne får beløbet ind på kontoen inden for de næste par bankdage.«

Hos Telia er man blevet gjort opmærksom på situationen og beklager fejlen.

»Det er ganske rigtig, at der har været en forkert afregning hos os og andre teleselskaber. Det skyldes en fejl hos os, og den er opstået 1. oktober, hvor 1818 blev indført til. Der har vi beklageligvis ikke indført taksten korrekt. Fejlen er rettet, og der har været korrekt afregning her fra klokken 10,« siger Mads Houe, der er pressechef i Telia.

»Kunderne skal ikke foretage sig noget, og det hele bliver løst. Vi beklager den usikkerhed, som det har skabt. Skulle der være andre, der er berørt, så får vi det rettet.«

B.T. har kontaktet Region Sjælland for en kommentar og en redegørelse for, hvor mange der har ringet til vagttelefonen siden lanceringen 1. oktober.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra dem i skrivende stund.