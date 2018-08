Mange har efterhånden skiftet deres briller ud med små, blanke kontaktlinser. Men det er desværre ikke altid, folk sørger for, at deres brugte linser ender det rigtige sted.

En ny undersøgelse viser nemlig, at folk ofte skyller deres kontaktlinser ud i toilettet eller i vasken i stedet for at smide dem i skraldespanden eller til genbrug, skriver USA TODAY.

Og det kan i sidste ende få store konsekvenser for både miljø og dyreliv.

Kontaktlinserne er nemlig lavet af så hård en plast, at de ikke bliver brudt helt ned, selvom de udsættes for mikroorganismer, og de kan derfor ende med at forurene sø og hav.

Efter at have været igennem spildevandsrensningsanlæggene bliver linserne nemlig blot til endnu mindre stykker plast. Og de bittesmå stykker ender ofte i maven på fisk, fugle eller andre dyr, der lever ved vandet.

I USA, hvor undersøgelsen stammer fra, er der omkring 45 millioner kontaktlinsebrugere, der årligt bruger cirka 14 milliarder kontaktlinser. Af dem ender knap 23.000 kilo i kloakken, men hvor mange, der finder vej hele vejen ud til havet, er ikke fastlagt endnu.

En af mændene bag undersøgelsen, ingeniøren Rolf Halden, fortæller, at løsningen på problemet ikke er at forbyde kontaktlinser, for mange mennesker, inklusive ham selv, er afhængige af dem. Og de daglige engangsartikler er en af de hurtigst voksende dele af kontaktlinseindustrien, frem for de linser, som man kan bruge i op til en uge eller mere.

Folk skal bare blive mere opmærksomme på, hvordan de bortskaffer sig dem på korrekt vis, fortæller han. Og i den forbindelse arbejder han netop på et program, der specialiserer sig i genanvendelsen af mindre genstande, der normalt ikke vil blive adskilt i standardprocessen.

Men for nu er det vigtigste, at folk sørger for, deres små, gennemsigtige linser ikke ender i vasken eller toilettet hjemme på badeværelset - men derimod i skraldespanden.