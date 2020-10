Er der fejl i ATP's udbetalinger af engangsydelsen på 1.000 kr.?

Det mistænker 32-årige Christine Djørup, der torsdag morgen fik indbetalt 1.000 kr., selv om hun – ifølge hende selv – ikke burde have fået dem.

Mellem 1. og 30. april i år var hun nemlig i arbejde i et barselsvikariat som pædagogmedhjælper i en børnehave.

Vikariatet sluttede den 1. maj, hvorefter hun gik tilbage på dagpenge.

De 1.000 kr., som fra Folketinget er øremærket borgere, der har modtaget offentlig forsørgelse i april 2020, burde altså ikke tilfalde hende, mener hun:

»Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor jeg skal have dem. Og jeg regner med, at det er en fejl,« siger Christine Djørup torsdag morgen til B.T.

Umiddelbart efter Christine Djørup opdagede pengene på sin konto, ringede hun til ATP's kundeservice, som kunne oplyse, at hun ikke er den eneste, der har henvendt sig med en mistanke om, at de fejlagtigt har fået udbetalt de 1.000 kr.

»Kan ikke klage over pengene«

B.T. har ligeledes været i kontakt med en anden borger, Christoffer, som fortæller, at også han her til morgen har modtaget 1.000 kr.

Penge, han ikke mener, han har krav på, eftersom han har været i fuld beskæftigelse i et år.

Det eneste, der er en smule ‘tricky’, siger han, er, at han i april måned var hjemsendt på sygeorlov.

»Jeg er kroniker, og jeg blev sendt hjem med fuld løn. Men som jeg ser det, burde jeg ikke falde ind under den gruppe, der har modtaget offentlig forsørgelse i april. Jeg fik fuld ferieberettiget løn og har lige bestilt 20.000 kr. på borger.dk i går,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det er da superfedt at få 1.000 kr. ekstra. Ingen tvivl om det. Men det går jo ikke, at pengene tilfalder de forkerte mennesker. Og sådan som jeg forstår reglerne, så har jeg ikke krav på dem.«

Christoffer har endnu ikke rettet henvendelse til ATP, men studsede over en 'sjov' ting omkring overførslen af de 1.000 kr.

»Der står i min netbank, at jeg ikke kan klage over udbetalingen. Staten vil åbenbart bare have, at jeg skal have de her penge,« siger Christoffer med et let smil.

ATP: Vi har fået flere henvendelser

B.T. har været i kontakt med ATP, som har undersøgt sagen nærmere, og de bekræfter, at ATP’s kundeservice har talt med folk, som ikke mener, at de er berettiget til at modtage de 1.000 kr. i engangstilskud.

FAKTA: Over 30 grupper får 1.000 kr. i hånden Studerende på SU, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er blandt dem, der får udbetalt 1000 kroner. Godt 2,2 millioner borgere får inden efterårsferien udbetalt et beløb på 1000 kroner, hvis de har modtaget offentlig forsørgelse i april. Håbet er, at engangstilskuddet vil sætte gang i dansk økonomi, som er hårdt ramt på grund af coronakrisen. Pengene vil blive udbetalt automatisk på borgernes NemKonto. Her er grupperne, som inden længe får 1000 kroner ind på kontoen: * Folkepension. * Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003). * Seniorpension. * Efterløn. * Fleksydelse. * Fleksløntilskud. * Delpension. * Dagpenge. * Feriedagpenge. * Kontanthjælp. * Barselsdagpenge (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen). * Ferieydelser (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen). * Sygedagpenge (fra kommunen eller Søfartsstyrelsen). * Kompensation ved seniorjob. * Ledighedsydelse. * Ressourceforløbsydelse. * Revalideringsydelser. * Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. * Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne. * Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne. * Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. * Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem. * SU. * SU-tillægsstipendium sammen med slutlån. * Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). * Skoleydelse på produktionsskoler. * Skoleydelser til EGU, Erhvervsgrunduddannelse. * Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse. * Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse. * Elevstøtte efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. * Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser. * Tilskud til praktik i udlandet. Kilder: Borger.dk. /ritzau/

I et skriftligt svar til B.T. skriver seniorpresserådgiver i ATP Christian Rask:

»ATP’s udbetalinger afhænger 100 procent af de indberetninger, vi får fra de myndigheder, der udbetaler ydelserne. Men det kan måske høre med til billedet, at man som modtager ikke ved, at det omhandler april 2020.«

»Hvis man var helt eller delvist på offentlig forsøgelsesydelse i den måned, så er man berettiget, også selv om man måske er i arbejde i dag. Og så er det ikke kun folk på de store forsøgelsesydelser som folkepension, SU og dagpengemodtagere, der modtager beløbet. Der er også mange små ydelser inkluderet.«

»Det kan for eksempel være tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne, ressourceforløbsydelser eller plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.«

Du kan læse mere om alle de ordninger, der er inkluderet, HER.

