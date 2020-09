ATP, der står for begregningen bag udbetalingen af feriepengene, melder, at der er en fejl i udbetalingen af feriepengene.

Hvis du i perioden 1. september til 31. august 2020 selv har indbetalt dele af din til pension, så vil det udbetalte feriepenge beløb være ukorrekt.

Det skriver Ekstra Bladet.

Fejlen er opstået, fordi ATP har udregnet dit tilgodehavende ud fra din AM-indkomst til indbetaling til pension. Det er en fejl, fordi at man optjener feriepenge af sin fulde løn og derved før din indbetaling til pension er trukket.

»En del lønmodtagere indbetaler via deres arbejdsgiver til en pensionsordning og betaler selv en del af pensionen, som arbejdsgiveren trækker fra på lønsedlen. For disse lønmodtagere vil egenandelen af pensionen ikke indgå i de oplysninger, vi har mulighed for at hente i Indkomstregistret, og derfor indgår pensionsbeløbet ikke i beregningen,« skriver ATP's underdirektør Jesper Juel-Helwig til Ekstra Bladet i et skrifligt svar.

