Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Teledata kan være fejlmålt med op mod 100 kilometer

Fejl i teledata er endnu værre end antaget, og der kan være op mod 100 kilometer fejlafstand på placeringer, som politiet bruger til at fastslå mistænktes færden. Det skriver Politiken, der har trukket data om alle telemasters placering ud fra Energistyrelsens såkaldte mastedatabase.

S står klar med finanslov uden højere aktieskat

Socialdemokraterne vil hæve skatterne på aktiegevinster og kapitalindkomster. Forslaget bliver bare ikke en del af S-regeringens udspil til en ny finanslov, som præsenteres i næste uge, skriver Børsen. Det skal i stedet reserveres til at finansiere forslaget om tidlig folkepension til nedslidte.

Skatteminister Morten Bødskov (Arkivfoto). Foto: Jonas Olufson

Flere hundrede senge kan stå tomme på nye supersygehuse

Flere hundrede senge kan komme til at stå tomme i nye supersygehuse, der er ved at blive bygget. Det viser en embedsmandsorientering, der er sendt til politikerne i Region Hovedstaden, skriver Berlingske.

Hvidovre Hospital er ved at blive moderniseret og udbygget med blandt andet en fælles akutmodtagelse, et barselsafsnit, en ny børneafdeling samt en ny hjerteafdeling til en samlet projektsum på 1,7 milliarder kroner. (Arkivfoto) Foto: Thomas Lekfeldt

Milliarder givet i håndværkerfradrag uden stor kontrol

I flere år har boligejere kunnet modtage håndværkerfradrag stort set uden at blive tjekket, om de reelt havde ret til det, skriver Finans, som har set nærmere på boligjobordningen fra 2011. I alt 8,9 milliarder kroner er blevet udbetalt stort set uden nogen form for kontrol for snyd eller fejl.

Ifølge Finans er der blevet udbetalt store rabatter stort set uden kontrol i forbindelse med boligjobordningen. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup

Trump vil begrænse antallet af flygtninge i USA markant

Antallet af flygtninge, der fremover får tilladelse til at bosætte sig i USA, vil blive beskåret markant. Det fremgår af et nyt præsidentielt dekret, som USA's præsident, Donald Trump, har i sinde at underskrive. Med dekretet vil Trump beskære antallet til 18.000 personer årligt.

USA's præsident Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: ERIN SCOTT

Politiet undersøgte ikke bestikkelse i Carlsberg trods tip

For mere end et år siden blev dansk politi og flere ministerier advaret om, at Carlsbergs indiske datterselskab var involveret i en sag om bestikkelse. Trods flere advarsler blev sagen dog aldrig undersøgt nærmere. Det skriver Berlingske, der har læst en række dokumenter om sagen.

Ny arbejdsminister i USA kaldes arbejderfjendsk af kritikere

Senatet i USA, der har republikansk flertal, har godkendt Eugene Scalia som ny arbejdsminister i USA. Scalia er advokat og har repræsenteret virksomheder og brancheorganisationer i USA. Demokraterne mener, at han har brugt sin karriere på at undergrave arbejderes rettigheder.

