Rigspolitiet har konstateret fejl i 228.000 danske pas udstedt i 18 forskellige kommuner fra 2014 til 2017.

Der er tale om fejl i optagelsen af fingeraftryk i pasbestillingssystemet, så venstre hånds aftryk er lagret som højres og omvendt.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Det er en borger, som ved et tilfælde opdager fejlen i efteråret 2017. Vi er nu i dialog med politiet, så vi kan få afklaret, om alle berørte borgere skal have nyt pas, og vi er dialog med leverandøren af it-systemet, så vi sikrer, at ingen borgere står med en ekstraregning, siger direktør i KL, Christian Harsløf, til avisen.

Jonathan Jørgensen er direktør i Kube Data, som leverer systemet, hvori fejlen er opstået.

Han siger, at der er tale om en teknisk fejl, som dog ikke skader borgernes personlige oplysninger. Mange af de berørte borgere har formentlig rejst med deres fejlbehæftede pas uden problemer.

I en mail til Frederiksborg Amts Avis skriver Rigspolitiet blandt andet, at man siden fejlen blev opdaget i 2017 har sørget for, at der ikke siden er blevet udstedt flere pas med samme fejl.

Passene er fuldt gyldige, oplyser politiet.