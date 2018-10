Familien Gyldensteen står over for at inkassere 40 millioner kroner. Men de er ikke spor glade.

Salget af hovedbygningen på familiens ejendom, Gyldensteen Gods, som har været i familiens eje i 298 år, har skabt uro i familien. Det skriver Berlingske.

»Selvfølgelig er der masser af følelser involveret, og bølgerne er da også gået højt i familien. Jo mere jeg får styr på mine prioriteter og finder ud af, hvad der er vigtigt for mig, jo mere rigtigt mener jeg, det er at sælge,« siger den 38-årige greve Peter Bernstorff, som ellers står til at arve Gyldensteen Gods.

Det er ikke hans beslutning om at sælge, men lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen, som er den nuværende ejer af godset. Han bakker dog sin far op i beslutningen.

»Livet handler om at træffe beslutninger. Og det her er den rigtige på det her tidspunkt. Så nytter det ikke at tænke, at jeg kommer til at fortryde det her resten af mit liv,« siger Peter Bernstorff og understreger, at det kun er godsets hovedbygning, der er blevet sat til salg.

Der er stadig meget jord og skov tilknyttet ejendommen, hvor hovedbygningen Gyldensteen Gods faktisk har stået ubeboet hen i mange år i de seneste generationer.

Det er ikke en beslutning, som familien Gyldensteen har taget med hjertet. Den er taget med tegnebogen.

Greve Peter Bernstorff forklarer, at det er dyrt og uhensigtsmæssigt at vedligeholde hovedbygningen. Med salget kan han gøre resten af virksomheden til en 'tidssvarende virksomhed med mest mulig fleksibilitet'.

Peter Bernstorff har et ønske for de kommende ejere af hovedbygningen på godset.

»Jeg håber, at den person eller virksomhed, der køber hovedbygningen vil investere i at holde den ved lige. Og så håber jeg, at vedkommende kan få et lige så stort tilhørsforhold til stedet, som vores familie har haft i snart 12 generationer.«