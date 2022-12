Lyt til artiklen

Der skal nedsættes en undersøgelseskommission, som skal undersøge hjemsendelsen af medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det fremgår af Regeringsgrundlaget, der blev præsenteret af Mette Frederiksen(S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) på et pressemøde på Marienborg ved middagstid.

Sagen om den mulige agent Ahmed Samsam og sagen om den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der er sigtet for læk af statshemmeligheder svæver stadig i det uvisse.

Under valgkampen smed den suspenderede spionchef Lars Findsen en bombe, da han udgav selvbiografien »Spionchefen- erindringer fra celle 18«. I bogen retter han en lammende kritik af den tidligere S-regering for at have hjemsendt ham og andre ledende FE-medarbejdere på baggrund af politiske motiver.

Blå blok krævede på et pressemøde foran Kastellet under valgkampen, at regeringen skulle svare på fire centrale spørgsmål, der handlede om regeringens egen rolle i FE-sagen. Til pressemødet meddelte blå blok også, at hvis det stod til dem, så skulle kommissionsundersøgelsen blandt andet se nærmere på hele forløbet om hjemsendelsen, og hvem der var involveret.

I Regeringsgrundlaget står der:

'FE-Undersøgelseskommission Regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstje-neste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen.

Kommissionens arbejde tilrettelægges og gennemføres efter modellen i lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste. Under- søgelseskommissionen skal udarbejde en offentlig tilgængelig afrapportering i en form, der ikke indeholder oplysninger, der vil kunne skade forholdet til fremmede magter, statens sikkerhed eller tredjemand.

I respekt for den verserende straffesag vil regeringen, når sagen er afsluttet, tage stilling til behovet for en yderligere undersøgelseskommission og drøfte det med Folketinget.'