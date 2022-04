Køb den ikke. Sådan lyder det fra FDM om den nye familiebil Dacia Jogger.

»Dacia Jogger virker på mange områder ellers som en helt fornuftig bil, men at lancere en ny bil med så lavt et sikkerhedsniveau i 2022 er en ommer,« siger Søren W. Rasmussen fra FDM.

A torganisationen decideret fraråder et køb sker, efter at modellen har dumpet en sikkerhedstest hos Euro NCAP med et brag.

Her får den kun stjerne.

'En kollisionssikkerhed langt under middel, ringe sikkerhed for bløde trafikanter og fravær af elementære sikkerhedssystemer,' som det lyder i en pressemeddelelse.

»Det er efterhånden svært at finde ord for Dacia, når det kommer til sikkerheden. Dacia Jogger er ingen undtagelse,« siger Søren W. Rasmussen, der er FDMs repræsentant i Euro NCAP:

»Mest beskæmmende er det, at Dacia selv ikke lægger skjul på, at sikkerhed ikke er noget, de prioriterer. Det kan være udmærket at ville lave billige biler, men når det går ud over sikkerheden, er det et problem.«

Det er ikke første gang, at en bil fra Dacia dumper på den måde i sikkerhedstesten. Det samme skete for elbilen Dacia Spring sidste år. Den fik også kun en ud af fem mulige stjerner.

Der var yderligere tre biler med i den seneste Euro NCAP-test, og de klarede sig alle væsentligt bedre end Dacia Jogger: