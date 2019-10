Natten til tirsdag kan Danmark se frem til nattefrost. Temperaturerne kan nå helt ned til fem graders frost.

Det får nu FDM til at komme med en klar opfordring til de danske bilister

Forenede Danske Motorejere (FDM) opfordrer alle bilister til at sætte vinterdæk på deres biler.

»Uden vinterdæk på bilen har bilen dårligere greb i vejen, og med nattefrosten på vej er det derfor på tide at få vinterdækkene på,« siger Jørgen Jørgensen, der seniortekniker hos FDM til B.T.

Og der er en helt særlig grund til, at du skal skiftet dine dæk, hvis du ikke har gjort det ifølge Jørgen Jørgensen:

»Sommerdæk på en kold og glat vej har en længere bremselængde, end vinterdæk har, og derfor er det ikke sikkert at beholde sommerdækkene på.«

Seniorteknikeren fra FDM har et godt råd til de danskere, der ikke er helt sikre på, hvornår man skal skifte dækkene på bilen.

»Jeg plejer at sige, at vinterdækkene skal på, når vi skifter over til vintertid, og så kan de komme af, når vi kommer til sommertid igen. Men ellers skal vinterdækkene bare på, når vejret begynder at føles koldt.«

Jørgen Jørgensen fortæller, at der findes et dæk, der er egnet til kørsel året rundt, men det primært er til de bilister, der ikke kører så meget i dagligdagen.

Afsluttende har han en sidste opfordring til danskerne, der skal ud og køre de kommende dage:

»Det kolde vejr betyder selvfølgelig, at vejene bliver lidt mere usikre, og det er derfor vigtigt, at man husker at sætte hastigheden ned.«

Jørgen Jørgensen regner med at værkstederne landet over får travlt de kommende dage.