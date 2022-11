Lyt til artiklen

Ved årsskiftet rammer en ny prismodel private elkunder.

Det skriver Finans, der desuden beretter, at denne kan udløse »regulære dummebøder« til dem, som har en elbil i garagen, på baggrund af en advarsel fra FDM.

»Den nye prismodel gemmer på dummebøder, hvis elbilejere fremover lader bilen op i de dyreste timer,« fortæller Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom i FDM, til mediet.

Det er nemlig ikke bare de utilregnelige elpriser, bilejerne fremover skal holde styr på. De skal også holde et vågent øje med, hvornår det er billigst at bruge elnettet.

Fra 1. januar træder den nye prismodel i kraft, hvor flere af Danmarks 40 elnetselskaber, som nu typisk opererer med to priszoner for den såkaldte nettarif, opruster til fem forskellige priszoner – hvilket vil skabe kæmpe udsving fra den laveste til den højeste nettarif.

De tidsdifferentierede nettariffer vil blandt andet medføre, at de dyreste nettariffer i vintermånederne vil være i tidsrummet fra klokken 17 til 21. Derimod bliver det billigst at forbruge el i nattetimerne – og det gælder året rundt.

Ifølge Ilyas Dogru er det et klart billede på, at elbilejere vil blive nødsaget til at punge ud, medmindre man rykker forbrugsvanerne ved at planlægge hjemmeopladningen – og »for alt i verden undgå de dyre nettariffer omkring spisetid og først på aftenen«.

Det er ikke alle elnetselskaber, som 1. januar tager prismodellen i brug, og der er desuden forskel på nettarifferne fra selskab til selskab.

Af den årsag opfordrer FDM da også landets elbilejere til at sætte sig grundigt ind i, hvorvidt vedkommendes lokale elnetselskab er blandt dem, der gør.