Kunstig intelligens kan bruges til meget – tilsyneladende også afpresning.

Således melder FBI nu om en stigning i antallet af sager, hvor kriminelle laver falske pornovideoer med mennesker for efterfølgende at afkræve dem betaling – eller ægte nøgenbilleder.

Konkret benytter de sig af den såkaldte 'deep fake'-teknologi, der gør dem i stand til at bruge et menneskes ansigt på et andet menneskes krop.

Det har i denne uge fået den amerikanske sikkerhedstjeneste til at komme med en advarsel.

Har du eller nogen, du kender, oplevet noget lignende? Kontakt B.T.s journalist på ofru@bt.dk.

I den står blandt andet, at gerningsmændene benytter sig af videoer og billeder fra sociale medie-profiler.

De bruger dem til at producere de falske pornovideoer, som de efterfølgende deler på sociale medier eller pornosider.

Mange af ofrene er ofte mindreårige og totalt uvidende om, at billederne eller videoerne cirkulerer, før de bliver gjort opmærksom på det af andre.

Efterfølgende får de billederne tilsendt af gerningsmændene.

»Når først de har spredt sig, kan det være en stor udfordring for ofrene at få dem fjernet eller undgå, at de bliver videredelt,« lyder det i advarslen.