En mor på førtidspension og hendes arbejdsløse datter vandt for nylig den helt store gevinst i Eurojackpot.

Godt og vel tre millioner dejlige danske kroner udløste deres andenpræmie i lotteriet.

»Vi havde lige talt om, at min mor havde fået et lille beløb tilbage i skat, så vi blev enige om, at det var vores heldige dag, og at vi lige snuppede gevinsten.«

Det fortæller datteren til Danske Spil om den fredag, hvor de som så mange gange før sad og tjekkede vindertallene.

»Da jeg så kiggede, fik jeg et helt chok. Allerede på anden række kunne jeg se, at det så rigtig godt ud,« fortæller datteren, som skyndte sig at give kuponen til sin mor.

»Min mor blev helt bleg og fumlede efter sine briller. Jeg nærmest råbte ad hende, at hun skulle skynde sig at få de briller på, men den var god nok, så vi omfavnede hinanden og væltede rundt i sofaen.«

De 3.208.151 kroner falder på et usædvanligt tørt sted for de to kvinder.

Moderen er nemlig førtidspensionist og har været på kontanthjælp det meste af sit liv, og datteren har lige mistet sit arbejde.

»Det har været meget hårdt for mig, at jeg aldrig har haft råd til at få nogle store oplevelser sammen med min datter. Jeg føler jo, at hun har lidt meget afsavn på grund af mig,« siger moderen og tilføjer:

»Vi har for eksempel aldrig været ude at rejse. Så bare det, at vi nu har muligheden for at tage af sted os to, det gør mig simpelthen så lykkelig, selvom jeg endnu ikke helt har forstået, at det er rigtigt,« fortæller kvinden, som er i 50'erne.

Nu planlægger mor og datter en tur til Thailand, og ellers vil de bruge pengene på at betale gæld.

»Vi har også været ude at shoppe lidt, da vi fik et forskud på hver 100.000 kroner. Men ellers tror jeg bare, de skal bruges til at holde os oven vande,« lyder det fra de nybagte lottomillionærer.