»Skulle turisterne være farligere, når de var der i seks dage i stedet for, at de var der i to dage?«

Sådan lyder det fra administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen i kølvandet på meddelelsen om, at tyske, norske og islandske turister nu alligevel godt overnatte på københavnske hoteller, hvis de kommer til Danmark over sommeren.

Over for Ritzau kalder han åbningen for ‘afgørende for turistindustrien i København, for hotellerne, butikkerne og restauranterne.’

Men han kritiserer samtidig, at turisterne fra de tre lande, der fra på mandag må rejse ind i Danmark, fortsat skal have booket seks overnatninger i Danmark for at komme ind.

Bør reglen med de seks dage afskaffes?

»Det vil være meget negativt for hotellerne, for normalt bor man to-tre dage på et hotel. Derfor er det ikke helt godt nok endnu, men vi fortsætter presset,« siger Brian Mikkelsen til mediet.

På et pressemøde i dag blev justitsminister Nick Hækkerup spurgt om, hvorvidt kravet om seks overnatninger ikke vil begrænse, hvor mange der vil rejse til Danmark. Hertil svarede han:

»Hvis man vil være her og være her to eller tre dage, er det helt fint, men der skal seks overnatninger til i alt. Men det giver meget mere fleksibilitet i forhold til før,« sagde Nick Hækkerup.

Det er altså op til turisterne selv at beslutte, om de vil overnatte alle seks dage i København eller fordele dagene mellem København og andre dele af landet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) orienterer om nye ændringer i rejseregler, i Justitsministeriet fredag den 12. juni 2020.

Udmeldingen fik flere til at reagere på Twitter. Herunder folketingspolitiker Rasmus Jarlov (K).

»Delvist godt. Det er ikke meget værd for turismen i København, så længe der fortsat er en ulogisk og arbitrær regel om seks overnatninger. Det er der jo ingen storbyturister, der har. Så det ser fortsat helt håbløst ud for turismen i hovedstaden,« skriver Jarlov.

Også tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom med en kort kommentar:

»Godt - og på tide, men nu må denne skalten og valten med frihedsrettighederne snart høre op. Det er uklædeligt, at der centimeter for centimeter skal kæmpes for at få normaliteten tilbage,« skriver han.

Katia Østergaard, administrerende direktør i brancheorganisationen Horesta er også utilfreds med kravet om de seks overnatninger.

»Det koster tusindvis af arbejdspladser. Ikke alene i hovedstaden, men i hele landet. Og det virker meget ude af proportioner, når man kigger på de konsekvenser, det har, siger Katia Østergaard til Ritzau.

Fra 15. juni må turister fra Island, Norge og Tyskland overnatte i København og Frederiksberg Kommune.