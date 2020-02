Nu er det snart slut med plastiksugerør i fastfood-kæden Sunset Boulevard. De skal nemlig skiftes ud med nogle, der er mere miljø- og klimavenlige.

»Det tynde sugerør til sodavand er lavet af hvedestrå, mens det lidt tykkere sugerør til milkshakes er lavet af siv. Sugerørene er naturligt fremstillet og 100 procent nedbrydelige, og de kommer derfor ikke til at lægge naturen til last, efter de er brugt,« siger administrerende direktør i Sunset Boulevard, Jens Broch, i en pressemeddelelse.

Kæden bruger cirka 750.000 sugerør om året og har besluttet i første omgang at indføre de alternative sugerør i udvalgte restauranter.

Og selvom Sunset Boulevard er den første fastfood-kæder, der vil afskaffe sugerør af plastik, så bliver de med sikkerhed ikke den sidste.

Sådan ser de nye sugerør ud. Foto: Sunset Boulevard

I EU har man nemlig besluttet at forbyde plastiksugerør fra 2021.

»Vi arbejder løbende med at finde mere miljørigtige løsninger, og når vi finder en god løsning, er vi også klar til at indføre dem. På den måde tager vi et skridt ad gangen, når vi ser muligheden for et godt grønt alternativ,« lyder det fra Jens Broch.

Hvis Sunset Boulevard får god feedback fra de kunder, der benytter de nye sugerør i de udvalgte restauranter, så vil de indføre dem over hele landet.

»Vi ser meget frem til at høre, hvordan vores gæster tager imod dem derude,« siger den administrerende direktør.